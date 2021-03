Lolita Lobosco, si farà la seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri? Cosa sappiamo sulla serie tv di Rai Uno.

Un successo straordinario, quello della fiction italiana Le indagini di Lolita Lobosco. La serie tv di Rai Uno con protagonista Luisa Ranieri e ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi ha conquistato milioni di telespettatori, che hanno seguito con passione le vicende le vicequestore Lobosco: per la miniserie tv ascolti record puntata dopo puntata. E, questa sera, domenica 14 marzo 2021, andrà in onda l’ultima attesissima puntata della fiction Rai: un finale di stagione attesissimo dal pubblico. Che, nel frattempo, si chiede già se ci sarà una seconda stagione della fortunata serie. Ecco cosa sappiamo al momento.

Lolita Lobosco, si farà la seconda stagione della fiction? Ecco cosa sappiamo

Ci sarà la seconda stagione di Lolita Lobosco? Gli appassionati della serie tv di Rai Uno se lo stanno già chiedendo, in attesa della quarta ed ultima puntata, in onda stasera. Ebbene, ad oggi non ci sono notizie certe sul prosieguo della serie. Ma, visti gli ascolti record ottenuti dalla fiction, non è difficile pensare che la Rai pensi ad una seconda stagione. Al settimanale DiPiù, Filippo Scicchitano, che nella serie è Danilo Martini, sull’ipotesi seconda stagione ha dichiarato: “Al momento non so nulla, ma spero proprio si faccia. Sarebbe bellissimo ritrovare Luisa Ranieri sul set e ovviamente tutto il resto del cast di attori e della troupe”.

Al momento, quindi, non vi sono notizie ufficiali su una seconda stagione, ma la speranza dei telespettatori è quella di continuare a seguire le vicende del vicequestore Lolilta Lobosco, tornata nella sua Bari dopo un lungo periodo di lavoro al Nord. E voi, seguirete l’ultima puntata della serie? Ci saranno colpi di scena incredibili! Appuntamento questa sera su Rai Uno.

Anticipazioni quarta ed ultima puntata

La puntata in onda questa sera, la quarta ed ultima della prima stagione, è intitolata Gioco Pericoloso. Lolita si recherà ad una rimpatriata di classe, accompagnata dal collega Antonio Forte, suo ex compagno di banco. Durante la cena, il vicequestore chiacchiererà a lungo con Vittorio Lamuraglia, suo ex compagno di scuola. Il giorno dopo, Lolita sarà svegliata dalla notizia dell’improvvisa morte di Vittorio, per tutti suicidio: per la Lobosco, però, qualcosa non torna! Appuntamento questa sere per il finale di stagione!