Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, sapete come si sono conosciuti? Spunta il retroscena sul loro primo incontro: cos’è successo tra loro.

Diciamoci la verità: Luisa Ranieri e Luca Zingaretti formano coppia di artisti con la ‘a’ maiuscola. Entrambi attori di successo e, soprattutto, con alle spalle una carriera ricca di esperienze televisive davvero interessanti, i due piccioncini decantano di un clamore davvero assurdo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: sapete come si sono conosciuti? Sappiamo benissimo che l’attrice napoletana e l’attore romano sono convolati a nozze nel 2012 con rito civile. E che, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Tanto è vero che, nel corso degli anni, sono riusciti a costruirsi una famiglia davvero esemplare. Ecco, ma la domanda che adesso vi facciamo è un’altra: quando è avvenuto il loro primo incontro? E, soprattutto, come si sono conosciuti? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe proprio che l’incontro tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sia avvenuto proprio sul set. Bando alle ciance, però: cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, come si sono conosciuti? Il retroscena

Recentemente in onda sul piccolo schermo con ‘Lolita Lobosco’, di cui attendiamo l’ultima ed imperdibile puntata, Luisa Ranieri è una delle più grandi attrici di sempre. Mossi i primi passi nel mondo della recitazione davvero da giovanissima, in un vero e proprio batter baleno, l’attrice napoletana ha riscosso un successo davvero impressionante. Un successo che, badate bene, non si limita affatto alla sfera professionale e lavorativa, ma si estende anche alla sfera sentimentale. Felicemente sposata con Luca Zingaretti, altro famosissimo ed apprezzatissimo attore, la bella Ranieri decanta di una vita privata felice ed appagata. Ecco, ma come si sono conosciuti lei e il simpaticissimo Zingaretti? Fanno coppia fissa da anni e con le loro due figlie formano una famiglia davvero splendida, ma come e quando è avvenuto il loro primo incontro? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il primo incontro tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sia avvenuto nel 2005. Ed esattamente sul set di ‘Cefalonia’, famosissima fiction televisiva. A quell’epoca, a quanto pare, l’attore romano era da poco separato. E l’attrice napoletana, invece, era impegnata. È proprio per questo motivo che, per un certo periodo, i due sono stati soltanto amici. Fino a quando, poi, nel 2005, la bella Ranieri ha ceduto al corteggiamento e alle avances del buon Zingaretti. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, non si sono mai più lasciati.

Conoscevate questo ‘retroscena’ sul loro primo incontro?