Concluso il GF Vip, Maria Teresa Ruta risponde all’accusa di Tommaso Zorzi: a Verissimo, l’influencer l’aveva definita ‘falsissima’.

Le dinamiche e i risvolti di questa qunta edizione del GF Vip appena conclusa, non sembrano accennare a diminuire dopo la fine del programma. Si può tranquillamente affermare che fuori dalla casa di Cinecittà si sta svolgendo un secondo reality. Nella vita reale ci sono stati anche delle evoluzioni alquanto inaspettate nei rapporti instauratisi all’interno del GF. Sappiamo ad esempio che sabato scorso, ospite a Verissimo, il vincitore aveva definito Giulia Salemi ‘falsa’, Guenda Goria ‘strafalsa’ e Maria Teresa Ruta ‘falsissima’, sorprendendo un po’ tutti. Ma come risponde la giornalista a tale commento? Ebbene, durante un’intervista a Radio Radio, nel format ‘Non succederà più’, l’ex gieffina ha finalmente detto la sua al riguardo.

Maria Teresa Ruta, la replica a Tommaso e la rivelazione sugli altri ex coinquilini

“Tommaso è un ragazzo anche molto ironico, ha un modo di essere un po’ pungente. Io l’ho sgridato per non avermi detto di avermi nominata e lì forse ci è rimasto male. Credo siano cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per fare un lavoro insieme ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo ‘Ci siamo capiti o non ci siamo capiti’. Secondo me non pensa che io sia falsissima, è un suo modo ironico di decifrarmi, è impossibile che pensi che io sia falsa”, ha dichiarato la Ruta. Non solo: la madre di Guenda Goria ha anche approfittato di questo spazio per fare gli auguri a Zorzi nell’esperienza di opinionista al L’Isola dei Famosi. Finora il dato certo è che Tommaso ha smesso di seguire su Instagram la sua ormai ex amica.

Infine, la conduttrice e giornalista sportiva ha rivelato con chi degli ex compagni di avventura continua a tenersi in contatto. “Sonia, Andrea ma sento la sua fidanzata. L’età anagrafica è importante. Oggi ho sentito Giulia, ho sentito Carlotta. Ci scriviamo. Domenica ho visto Stefania”.