Matteo Ranieri aggiorna i suoi social: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato di esser stato vittima di una piccola influenza, ecco le sue parole.

E’ stato uno dei corteggiatori più amati dell’ultimo anno a Uomini e Donne. Matteo Ranieri dopo un lungo percorso di conoscenza con Sophie Codegoni, è riuscito a conquistarla: il giovane e la tronista sono usciti insieme dal programma ed oggi vivono felici la loro storia d’amore. Il lottatore professionista è molto seguito sui social: il suo profilo Instagram vanta infatti 403 mila follower! In molti si sono preoccupati nell’ultimo giorno: Matteo è stato un po’ assente. Ha rotto il silenzio ed ha svelato di esser stato poco bene. Non si tratta di Covid, per fortuna, ci ha tenuto a specificare. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri preoccupa i fan: “Oggi sto bene”, cosa è successo

Matteo Ranieri pochi minuti fa ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Ha ringraziato tutti per essersi interessati ed ha spiegato che, per fortuna, non si tratta di Covid. “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi. Oggi sto bene e vorrei rispondermi uno ad uno ma è veramente impossibile. Non ho contratto il virus” – ha spiegato – “bensì, è una semplice influenza!”. L’ex corteggiatore ha spiegato che ha già contratto il virus, precedentemente: “Sono conscio del fatto che sia possibile contrarlo di nuovo ma fortunatamente non è stato questo il caso. Per chi come me lavora a stretto contatto o vive con i genitori capisce quanto ci si spaventi” ha aggiunto. Matteo ha così rassicurato tutti: ha avuto solo una piccola influenza.

Ma perchè non ha aggiornato prima i suoi fan? Il giovane Ranieri ha spiegato di non riuscire ad essere così ‘social’ quando non sta bene. Ha spiegato che “Aver fatto un percorso in tv non ha cambiato il suo modo di essere o le sue abitudini“.