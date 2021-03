Maurizio Aiello è un attore italiano molto amato dal pubblico del piccolo schermo, ma chi sono i suoi genitori? Scopriamolo insieme.

Maurizio Aiello è un attore affermato sulla scena italiana e il pubblico lo ha amato sopratutto per le sue sorprendenti interpretazioni nelle fiction italiane. La sua notorietà si è affermata grazie alla soap napoletana, in onda su Rai Tre “Un posto al Sole” nel ruolo di Alberto Palladini. La sua presenza è stata fissa dal 1996 al 2002 per poi lasciarla e ritornare più volte sul set dal 2011. Nella famosa soap, Maurizio Aiello interpreta Alberto Palladini, un personaggio scontroso e tenebroso. Il 50 enne si è sposato nel 2010 con Ilaria Carloni, un famoso avvocato napoletano. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Ludovica e Matteo, spesso presenti nei suoi scatti Instagram. Sullo stesso social Network troviamo anche una dolce foto con i suoi genitori e la somiglianza è impressionante.

Maurizio Aiello, chi sono i genitori: arriva la foto su Instagram

Una parentesi delicata della vita di Maurizio Aiello, è stata sicuramente l’esperienza negativa del tumore. Fortunatamente, dopo essere stato analizzato, questo risultò essere benigno. L’attore, oggi sembra vivere in modo davvero sereno. Nei suoi cinquant’anni portati davvero egregiamente, non perde il modo di mostrarsi sui social. Su Instagram non mancano selfie in cui mostra i suoi grandi occhi blu, ma soprattutto quelli con i figli, che ne sono davvero tanti. Ad essere presenti sul noto social Network, anche i genitori. Lo scorso Luglio, Maurizio ha postato una foto con la sua mamma e il suo papà, scrivendo “Oggi a pranzo con i miei vecchiettini preferiti”.La foto ha conquistato i fan con migliaia di like e centinaia di commenti. La somiglianza con i genitori è davvero impressionante, forse maggiormente con la madre, di cui ha ereditato lo stesso sorriso.

Un ricordo spiacevole che riguarda il suo papà, fu un incidente che lo vide protagonista. Il padre del noto attore, infatti, fu investito da un camion in retromarcia nell’Agosto del 2017, finendo in prima pagina sul Mattino. Oggi l’uomo è in ottima forma, e vederli insieme è davvero emozionante.