Fra poche ore, andrà in onda una nuova puntata dell’amatissima trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier, che ci allieta per diverse ore, ponendosi fra i programmi più visti della domenica pomeriggio. E ovviamente non potevamo aspettarci altro, dato che la conduttrice, con la sua personalità schietta e solare riesce a conquistare l’attenzione e l’amore del pubblico. Ebbene, come in ogni puntata, sono molti gli ospiti presenti, e in vista della conclusione del Festival di Sanremo 2021, terminato circa una settimana fa, anche oggi, ci saranno alcuni degli artisti che hanno fatto parte della gara. Tra di loro, Noemi, che alla kermesse musicale ha portato il brano Glicine. Oggi, l’artista ha toccato un successo incredibile, merito, certo, del suo immenso talento, ma ricordate inizialmente in quale talent è stata concorrente?

Noemi, in quale talent ha partecipato come concorrente?

Come abbiamo già espresso, Noemi è un’artista che in questi anni ha raggiunto un tale successo, il merito ovviamente si deve al suo talento. Una voce, la sua, che avvolge completamente chi l’ascolta, bella e raffinata, ma allo stesso tempo, forte e grintosa. L’abbiamo vista negli ultimi tempi, in gara al Festival di Sanremo 2021, arrivare all’Ariston con il brano Glicine. Ebbene, oggi, la cantante ha conquistato una popolarità immensa, ma ricordate in quale talent show ha partecipato in veste di concorrente? Nell’autunno del 2008 ha partecipato alla seconda edizione di X Factor, esattamente nella categoria Over 25 capitanata da Morgan. Noemi viene eliminata nel corso della dodicesima puntata andando a occupare la quinta posizione nella classifica finale. Nonostante l’eliminazione, è risultata, comunque, una delle cantanti di maggior successo.

Sicuramente, i migliaia di fan dell’artista ricorderanno il percorso affrontato all’interno del talent. In seguito a quell’esperienza, il talento di Noemi è esploso, e ad oggi, è certamente una delle più amate ed apprezzate artiste.