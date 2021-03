Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip: arriva l’annuncio a sorpresa sui social dell’ex concorrente del reality show di Canale 5.

È stato uno dei protagonisti assoluti del GF Vip 5. Un’esperienza super fortunata per lui, conclusasi con il secondo posto e un grande amore. Parliamo di Pierpaolo Pretelli, che nella casa più spiata della tv ha trovato quella che è diventata la sua fidanzata, Giulia Salemi. Un sentimento cresciuto giorno dopo giorno, quello tra i due ex gieffini, inizialmente solo amici. Un sentimento che, nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, è più forte che mai. E, anche sui social, la coppia si mostra più unita che mai, per la gioia dei tantissimi fan dei “Prelemi”, che anche a reality concluso continuano a sostenere e seguire i loro beniamini. E proprio sui social, qualche ora fa, Pierpaolo ha pubblicato una story molto interessante. Un annuncio che fa ben sperare i suoi fan: scopriamo di cosa si tratta!

Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip: arriva l’annuncio a sorpresa, nuovo progetto in arrivo

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti più amati dell’edizione appena conclusasi del GF Vip. Buono e dal cuore grande, l’ex velino di Striscia ha conquistato il pubblico con i suoi modi sempre gentili, anche quando nella casa volavano stracci! E proprio nella casa più spiata della tv ha conosciuto e si è innamorato di Giulia Salemi, la bellissima influencer italo persiana, alla sua seconda partecipazione al GF Vip. Un amore nato sotto le telecamere, ma che prosegue a gonfie vele anche ora che il programma è finito. Ma a quanto pare le belle sorprese non sono finite per Pierpaolo. Sul suo profilo Instagram, poco fa, è apparsa una story che fa sognare i suoi fan. Di cosa si tratta? Di un annuncio che riguarda il suo futuro lavorativo. Per ora, nulla di esplicito: sappiamo soltanto che è in arrivo un nuovo progetto. Ma la frase è bastata per riempire di gioia i fan di Pierpaolo, che augurano al loro beniamino altri successi dopo l’esperienza al GF Vip. Ecco uno screen del video pubblicato da Pierpaolo nelle sue stories di Instagram:

