Sarà ospite stasera a Live – Non è la D’Urso l’attrice, produttrice e regista Rita Rusic: avete mai visto sua figlia Vittoria Cecchi Gori?

La ritroveremo in studio stasera a Live – Non è la D’Urso che andrà ad arricchire il temuto parterre delle sfere: stiamo parlando di Rita Rusic, ex concorrente del GF Vip 4 e ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Nata in Croazia, a Parenzo il 16 Maggio del 1960, da piccola si trasferisce a Busto Arsizio, in provincia di Milano e cresce nel Collegio delle bambine di Roma. Modella e attrice, dagli anni ’80 è anche cantante. Sul set del film ‘Attila flagello di Dio‘ di Diego Abatantuono, si innamora di Vittorio Cecchi Gori, col quale si sposa ed ha due figli, Mario e Vittoria. A proposito di quest’ultima, l’avete mai vista? E’ bella proprio come la madre.

Chi è Vittoria Cecchi Gori: anni, profilo Instagram e curiosità sulla figlia di Rita Rusic

Bionda e bellissima, Vittoria ha 32 anni e sembra avere ereditato anche il carattere forte da sua madre. I rapporti con suo padre Vittorio sono stati complicati a lungo: sua madre ha più volte attribuito la colpa di ciò a Valeria Marini, quando diventò la compagna del famoso produttore. Accusa sempre fermamente respinte dalla showgirl sarda. Vittoria vive attualmente a Miami, dove ha trovato una sua stabilità. Inoltre, è riuscita ultimamante anche a riallacciare il legame col padre. Sul suo profilo Instagram la trentaduenne posta foto che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e che mostrano tutto il suo fascino. Vittoria ha un fratello, Mario di 26 anni, molto riservato e meno ‘social’ rispetto alla sorella.

Anche tra lui e suo padre il rapporto non è stato sempre facile, ma i due nel 2017 si sono ritrovati a seguito dell’ischemia cerebrale che ha colpito Vittorio.