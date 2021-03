Stefano De Martino, ricordate com’era in passato il bellissimo conduttore televisivo? Spunta lo scatto social: com’è cambiato negli anni.

È la vera e propria scoperta televisiva di questi ultimi anni, Stefano De Martino. Reduce dalla sua straordinaria carriera da ballerino nello stesso talent che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo, il bel napoletano si è fatto ampiamente apprezzare anche per le sue doti da conduttore. Attualmente al timone di ‘Stasera tutto è possibile’, programma ereditato dal simpaticissimo Amadeus, il bel De Martino ha saputo costruirsi una carriera lavorativa niente male. Era esattamente l’anno 2009, infatti, quando ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo. E, da quel momento, non ne è mai più uscito. Ecco, ma in tutti questi anni, Stefano è cambiato? Adesso decanta di un fascino davvero irresistibile, ammettiamolo. Ma la domanda sorge spontanea: è sempre stato così? Siete curiosi di vedere com’era Stefano De Martino nel passato? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare una foto del 2013. Volete vedere anche voi com’è cambiato in tutti questi anni? Tranquilli, vi riveliamo noi ogni cosa.

Stefano De Martino, com’era in passato? Lo scatto ‘inedito’: com’è cambiato

Senza alcun dubbio, Stefano De Martino è uno dei più fascinosi conduttori televisivi. Giovanissimo, ma con un’eleganza davvero incredibile, l’ex ballerino di Amici decanta di una bellezza davvero straordinaria. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: è sempre stato così? Ovviamente, dal suo primo debutto sono passati esattamente dodici anni. È più che normale che, quindi, il napoletano sia cambiato fisicamente. Anche perché, ricordiamolo, quando ha preso parte al famosissimo ed apprezzatissimo talent di Maria De Filippi, Stefano era soltanto un ragazzino. Adesso, invece, è un uomo. È naturale, quindi, il suo cambiamento. Ecco, ma siete curiosi di saperne qualche cosa in più? In che cosa è esattamente cambiato il bel napoletano? Ebbene. Come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare una foto del passato di Stefano De Martino. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, il nostro sguardo non ha affatto potuto fare a meno di cadere su una foto, una delle prime caricate sul suo canale, risalente al 2013. E che, soprattutto, mette in risalto il suo cambiamento. A che cosa facciamo esattamente riferimento? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio così che Stefano De Martino appariva nel lontano 2013. Ben otto anni fa, l’ex ballerino di Amici appariva completamente identico a come è adesso. Certo, la maturità acquisita in questi anni c’è e lo si vede chiaramente. Ma per il resto, diciamoci la verità, Stefano non è affatto cambiato. Siete d’accordo?