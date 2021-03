Al Bano in un’intervista al settimanale Di Più ha parlato di Sanremo: “Mi sono reso conto di avere una malattia”.

Cantautore dal talento incredibile, Al bano ha una carriera alle spalle pienissima: la sua voce ha conquistato proprio tutti, e il successo l’ha avvolto non solo in Italia, ma anche all’estero. Soltanto qualche settimana fa, è terminato Il Festival di Sanremo 2021, e proprio l’artista non ha nascosto, in un’intervista al settimanale Dipiù, il suo dispiacere per non essere stato scelto fra i 26 big in gara, che hanno portato il brano dato vita in questi mesi. L’artista, raccontandosi, ha confessato proprio su Sanremo un particolare inaspettato, che sorprenderà certamente tutti: “Mi sono reso conto di avere una malattia“, ma esattamente di cosa parliamo?

Al Bano, confessione sul Festival di Sanremo: “Mi sono reso conto di avere una malattia”

Da poco meno di qualche settimana, ha avuto fine la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, che ha visto la conduzione, anche quest’anno di Amadeus, affiancato da Rosario Fiorello, e ogni volta, da importanti ospiti. Ebbene, come abbiamo anticipato, Al bano, in un’intervista al Settimanale Dipiù non ha celato la sua delusione per non essere stato scelto tra i 26 big che hanno avuto modo di esibirsi sul palco dell’Ariston. Il cantante ha rivelato la sua volontà di poter tornare a Sanremo, non come ospite, ma come artista in gara, magari proprio al fianco di Romina Power: “Quando il covid morirà, proverò a tornaci, mi piacerebbe farlo con Romina, se lei vorrà”. Ma Al bano ha anche confessato: “Mi sono reso conto di avere una malattia, la sanremese acuta, per cui non esiste cura”, ha scherzato il cantautore.

L’amatissimo artista ha così espresso chiaramente la sua volontà di tornare sul palco della kermesse musicale, non come ospite, bensì in gara, esprimendo il piacere di avere al suo fianco Romina Power.