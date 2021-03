Chi è Antonella Attili, nella serie tv ‘Màkari’, al via stasera su Rai 1: curiosità sull’attrice che ha lavorato con Giuseppe Tornatore.

La vedremo stasera nei panni di Marilù nella serie tv ‘Màkari’, in onda con la prima puntata su Rai 1. Un cast eccellente ed una trama dai risvolti intriganti lasciano presagire un successo non da poco. Ispirata ai racconti e di Gaetano Savatteri, la fiction ha per protagonista il giornalista Saverio Lamanna, interpretato dal bravissimo Claudio Gioè. Non mancheranno misteri da svelare e colpi di scena: un giornalista, portavoce di un importante politico, viene licenziato e decide di tornare da Roma a Màkari, suo paese di nascita, dove ritroverà la passione per la scrittura e inizierà ad indagare su vari casi irrisolti. Ad arricchire la squadra degli attori anche Antonella Attili: il suo non è affatto un volto nuovo, nella sua carriera tanto teatro e fiction e film importanti. Vi aiutiamo noi a ricordare dove l’abbiamo già vista.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Antonella Attili, dal teatro ad un film Oscar: la carriera dell’attrice di Màkari

Nata a Roma il 3 aprile 1963, si appassiona sin da piccola alla recitazione, arte che impara direttamente sul campo esibendosi a teatro. Nel 1988 incontra il grande regista Giuseppe Tornatore, che le affida il ruolo della madre del piccolo Totò nel film vincitore dell’Oscar, ‘Nuovo Cinema Paradiso’. Non sarà l’unica volta in cui Antonella lavorerà con il celebre regista: nel suo curriculum anche altre due pellicole girate con Tornatore, ‘Stanno tutti bene’ (1990) e ‘L’uomo delle stelle’ (1995). Nel corso della sua strabiliante carriera, l’attrice sarà scelta anche da nomi importanti del cinema come Pupi Avati, Ettore Scola e Stefano Incerti. Numerose le fiction a cui ha preso parte, le ricordate? Si tratta di titoli che hanno fatto davvero la storia della tv italiana, come Distretto di Polizia (2005), I liceali (2008-2009), Squadra Antimafia (2009-2010), Romanzo criminale. Nel 2018 Antonella Attili è Agnese Amato ne Il paradiso delle signore.

Sulla sua vita personale non si sa molto, perché la bella artista romana ama la sua privacy: il suo profilo Instagram infatti contiene per lo più scatti sul set. Ha due figli, ma non sappiamo se sia sposata o fidanzata.