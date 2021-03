Belen Rodriguez conquista tutti a C’è Posta per te: quanto costa l’abito rosa indossato dalla showgirl nella puntata di sabato?

Si è conclusa sabato 13 marzo un’altra fortunatissima edizione di C’è posta per te. Come ogni anno, la trasmissione di Maria De Filippi ha conquistato milioni e milioni di telespettatori, che puntata dopo puntata si sono emozionati ed hanno riso con le storie raccontate in studio. E questa stagione è finita decisamente col botto! Tanti super ospiti in studio dalla De Filippi, tra cui la splendida Belen Rodriguez. Insieme a Veronica Peparini e Gemma Galgani, la showgirl argentina aveva il compito di ‘insegnare’ a Luciana Littizzetto alcuni trucchi per conquistare un uomo. Un siparietto esilarante, che ha divertito tantissimo il pubblico di Canale 5. Per la puntata, Belen ha scelto un abito rosa che non è passato affatto inosservato: un effetto vedo non vedo che ha lasciato senza parole i suoi fan. Curiosi di scoprire qualcosa di più sul look della bellissima Rodriguez? Siete nel posto giusto!

Belen Rodriguez a C’è Posta per te: il suo abito rosa ipnotizza il pubblico, ecco quanto costa

Belen Rodriguez ha incantato tutti durante l’ultima puntata di C’è Posta per te. Ospite di Maria De Filippi, la showgirl argentina ha indossato un abito che ha messo in risalto la sua straordinaria bellezza. Si tratta di un modello griffato N.21, un brand scelto diverse volte da Belen per le sue apparizioni in tv, come per il look total white dell’ultima intervista a Verissimo. Un abito elegante, caratterizzato da manica lunga leggermente a sbuffo e gonna morbida, lunga fino alle caviglie. Il prezzo? Come riporta Fanpage.it, sul web il costo è di 1.200 euro.

Belen ha completato il look con un sandalo nero e capelli sciolti, leggermente ondulati. Che dire, la Rodriguez sa sempre come incantare il pubblico! E voi, avete seguito l’ultima puntata di C’è Posta per te? Da sabato prossimo, 20 marzo, inizia una nuova avventura: il serale di Amici 20! Non perdetevi la prima puntata, in prima serata, su Canale 5.