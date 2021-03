Carlotta dell’Isola, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata ospite al salone del famoso parrucchiere Federico Fashion Style, tra loro c’è un legame che va oltre quello professionale: svelato il retroscena.

L’abbiamo vista nelle vesti di fidanzata gelosa nel programma Temptation Island e dolce e pacata della casa del Grande Fratello Vip. Carlotta dell’Isola, oggi, sembra essere tornata a casa nella sua quotidianità, ma non sembra essere immune al successo. La bella e verace fidanzata di Nello ha da poco detto la sua sulla dichiarazione fatta da Alfonso Signorini. Il famoso giornalista e conduttore avrebbe dichiarato che è stata proprio Carlotta, il concorrente che più l’ha deluso nella casa. L’ex Gieffina, ha chiarito che entrambi le personalità mostrate fanno parte del suo carattere, sfrontata ma allo stesso tempo calma e pacata. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Carlotta ha reso noto sui suoi social di essersi recata al salone di Federico Fashion Style. Sembrerebbe che tra loro c’è un forte legame, scopriamo insieme il retroscena che nessuno sapeva.

Carlotta Dall’Isola e il retroscena sul rapporto con Federico Fashion Style

La bella Carlotta Dell’Isola ha mostrato spesse volte, tramite social, la sua presenza nel salone di Federico Fashion Style. È proprio in merito a questo che, in diretta radiofonica a Radio Smeraldo, l’ex gieffina non ha affatto potuto fare a meno di spiegare come stanno realmente le cose tra loro. La Dell’Isola ha chiarito, infatti, che tra lei e Federico Fashion Style c’è una profonda amicizia, che li lega da tempo. I due infatti, sono concittadini, entrambi abitano ad Anzio. Ma non solo. Tra loro, inoltre, c’è anche un ottimo rapporto di amicizia. “Io e Federico siamo amici da quando avevo 10 anni, Federico è uno dei miei più grandi amici da sempre”, sono queste le parole della romana rilasciate a Radio Smeraldo. Ha tenuto, inoltre, a precisare che le famose extension diventate un caso virale, erano messe male, perché applicate da un altro parrucchiere. La ragazza ha spiegato che c’è stato un periodo in cui ha “tradito” Federico, sbagliando. Ma ha recuperato subito una volta uscita dalla casa. Durante l’intervista, ha anche tenuto a sottolineare, che lei e il suo fidanzato Nello sono spesso usciti in coppia con Federico e la sua compagna Letizia.

Ora il pubblico sarà sorpreso, ma lieto di sapere che Carlotta e Federico sono quindi amici da sempre. Uno strepitoso retroscena, non credete?