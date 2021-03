Sapete chi è Ubaldo Lanzo? In questo articolo vi diciamo perchè è famoso e dove l’abbiamo già visto in televisione

Ubaldo Lanzo è un cromatologo e da qualche anno anche un personaggio televisivo. L’uomo, infatti, è apparso in diverse trasmissioni televisive. Il cromatologo ha inoltre partecipato alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Pochi telespettatori però conoscono la sua storia e di cosa si occupa. In questo articolo vi diciamo perchè è ritenuto famoso, tanto da partecipare ad un importante reality show, dove l’abbiamo già visto in televisione e altre curiosità sul naufrago della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Chi è Ubaldo Lanzo

Il naufrago della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è nato il 30 settembre del 1972, ha dunque 48 anni ed è un noto cromatologo, anzi, come lui ama sottolineare, “il cromatologo”. Lanzo è inoltre stilista e color designer. Egli ha sempre avuto una grande passione per la moda, sin da piccolo infatti si divertiva ad abbinare i colori. Dopo il diploma, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, interrompendo gli studi poco dopo e iniziando a studiare moda a Firenze. Il cromatologo ha vissuto per molti anni anche a Parigi, da sempre grande capitale della moda. Ubaldo è poi tornato nella sua città, Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ubaldo Lanzo – official (@il_cromatologo_ubaldo_lanzo)

Ubaldo negli ultimi anni è divenuto anche un personaggio televisivo. È noto al pubblico infatti per aver partecipato al programma di Piero Chiambretti, #Cr4-La Repubblica delle donne. È stata la trasmissione di Chiambretti a renderlo noto. In seguito ha partecipato anche ad altre trasmissioni, tra cui L’Italia sul Due e Wild West. Riguardo alla sua vita privata sappiamo molto poco. Ubaldo, infatti, non ama parlare di sé e preferisce far parlare la sua arte e il suo mestiere. Possiede un account Instagram, dove possiede circa quattromila seguaci, ma anche sui social non ama mostrare la sua vita privata. Il cromatologo, inoltre, possiede un’importante capacità. Egli infatti sa riconoscere una persona dai colori che usa per vestirsi. Se doveste incontrare Ubaldo dunque attenti a come siete vestiti. Dal colore, infatti, sa riconoscere la vostra personalità. Da stilista, infine, ha collaborato con numerosi marchi importanti.