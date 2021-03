Claudio Gioè è un famosissimo attore, ma sapete che titolo di studio ha? Scopriamolo insieme: non l’avreste mai immaginato.

Dopo l’incredibile successo di ‘Vite in fuga’, Claudio Gioè è pronto a ritornare sul piccolo schermo con un nuovo lavorare davvero sfavillante. Proprio questa sera, Lunedì 15 Marzo, andrà in onda la prima puntata di ‘Makari’, la serie televisiva di cui sarà protagonista indiscusso. Ambientato completamente in Sicilia ed incentrato sulle vicende di Saverio Lamanna in un piccolo paesino dell’isola, la fiction si propone a fare compagnia al tanto caro ed affezionato pubblico di Rai Uno. In attesa, però, di sapere cosa succederà e, soprattutto, cosa ci riserverà questa nuovissima serie televisiva, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo protagonista? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata, ma siete curiosi di conoscere qual è il titolo di studio? Se adesso è un famosissimo ed apprezzatissimo, in cosa consiste il suo diploma? Volete saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Claudio Gioè, che titolo di studio ha?

Da questa sera, Lunedì 15 Marzo, Claudio Gioè sarà il protagonista indiscusso di ‘Makari’, la nuovissima serie televisiva della Rai. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Dal punto di vista professionale, lo sappiamo benissimo, l’attore siciliano è stato la colonna portante di numerose fiction. A partire, quindi, da ‘Squadra Antimafia’. Fino a ‘Vite in Fuga’ e tante altre ancora. Ma tralasciando, quindi, questo aspetto, cosa sappiamo esattamente su di lui? In particolare, siete curiosi di conoscere qual è il suo titolo di studio? Se, attualmente, decanta di un successo davvero clamoroso e, senza alcun dubbio, è un attore amatissimo e seguitissimo, cosa sappiamo sul suo percorso scolastico? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo Claudio Gioè abbia studiato presso il Liceo Classico di Palermo. E che, dopo questi anni, si sia iscritto, a Roma, presso l’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D’Amico. Ottenendo, quindi, il diploma. Da quel momento, quindi, la sua carriera ha avuto inizio.

Voi conoscevate questo ‘retroscena’ su di lui?