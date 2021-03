Claudio Gioè ne Il Capo dei Capi: la serie tv ottenne un successo davvero enorme: c’è una curiosità che non tutti conoscono, riguarda Totò Riina!

Inizia lunedì 15 marzo la nuova miniserie, Makari, con protagonista Claudio Gioè. Ambientata in Sicilia, la fiction in onda su Rai Uno, racconta la vita di Saverio Lamanna, un giornalista che di colpo ha perso tutto e decide di rifugiarsi nella sua terra d’origine. Il noto attore è un volto famosissimo del piccolo e grande schermo italiano: in tv ha esordito con Operazione Odissea e Paolo Borsellino, dove ha interpretato il sostituto procuratore Ingroia. Nel 2007 ha vestito i panni del protagonista di una serie che è stata molto seguita in televisione. Ricordate di quale storia parliamo? De Il Capo dei Capi, la storia di Totò Riina dove Gioè ha avuto tantissimi complimenti per la sua interpretazione del protagonista. C’è una curiosità di cui non tutti sono a conoscenza. Vi sveliamo tutti i dettagli.

Claudio Gioè ne Il Capo dei Capi: c’è un retroscena che non tutti conoscono, riguarda Totò Riina

Claudio Gioè nel 2007 era in tv con Il Capo dei capi, la serie racconta del noto boss Salvatore Riina. Quella serie è andata in onda tra ottobre e novembre 2007 su Canale 5 prima di tornare in replica dopo 4 anni: ottenne un successo davvero enorme! C’è una curiosità di cui non tutti sono a conoscenza. Si legge su Wikipedia che la miniserie è stata vista anche dallo stesso protagonista, Salvatore Riina, mentre si trovava in carcere. Il boss disse di aver apprezzato l’interpretazione di Gioè definendo quest’ultimo ‘portentoso’.

Torna di nuovo in tv, Claudio con una nuova miniserie, Makari. Ambientata in Sicilia racconterà la storia di un giornalista giunto all’apice della sua carriera. Siamo sicuri che avrà anche questa serie un successo davvero enorme! Oltre Claudio Gioè, vedremo tra gli interpreti principali Domenico Centamore ed Ester Pantano. Figurano nel cast anche Filippo Luna, Sergio Vespertino, Tuccio Musumeci.