Lunedì 15 Marzo inizierà una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma come è possibile non perdersi nulla? Tutto quello che occorre sapere.

L’attesa è finalmente terminata. Proprio Lunedì 15 Marzo, Ilary Blasi sarà al timone di una nuovissima e sfavillante edizione de L’Isola dei Famosi. All’insegna del divertimento, di prove avventurose e molto altro ancora, i sedici concorrenti scelti saranno i protagonisti indiscussi dell’adventure reality di Canale 5. Cosa sappiamo, però, sul programma? Appurato che il 15 Marzo è andato in onda e il cast scelto, sia dei naufraghi che degli opinionisti e dell’inviato, è davvero stellare, fa promettere davvero bene, siete curiosi di sapere com’è possibile seguire il reality? Per meglio dire: siete anche voi dei fortissimi appassionati dello show e non volete perdervi nemmeno una virgola di tutto quello accade in Honduras? Benissimo: siete incappati proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo come e dove è possibile seguire il daytime, ma anche le repliche e la diretta. Siete pronti? Allacciate le cinture. E, soprattutto, procediamo con ordine.

L’Isola dei Famosi 2021, com’è possibile seguire? Giorni, canali ed orari de daytime

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: com’è possibile seguire L’Isola dei Famosi? L’adventure reality, in particolare, come verrà trasmesso sul piccolo schermo? Siete curiosi di saperne di più? Benissimo: siamo qui proprio per questo. Procediamo, però, con ordine. E cerchiamo dapprima di capire com’è possibile assistere al famoso e tanto atteso daytime. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la fascia quotidiana del reality, quella che permette ai telespettatori di vedere cosa è accaduto in Honduras il giorno prima della messa in onda, venga trasmesso su due canali. Un po’ come con il GF Vip, quindi. In particolare, su Italia Uno, questo viene mandato in onda, dal Lunedì al Venerdì, alle ore 13 e alle ore 18. Invece, su Canale 5, sempre dal Lunedì al Venerdì, alle ore 16:15. Quindi, dopo la puntata classica di Uomini e Donne. Non solo, però. Su Mediaset Extra e, quindi, sul canale 55, è possibile assistere al daytime de L’Isola dei Famosi alle ore 8, 16 ed, infine, 20:30. Insomma, una fascia che, diciamoci la verità, copre tutto il giorno. Infine, anche per il Sabato è previsto un daytime. In questo caso, però, su La5 alle ore 14.

Quando ci sarà la diretta?

Appurato questo, quindi, la domanda sorge spontanea: quando ci sarà la diretta de L’Isola dei Famosi? La risposta è piuttosto semplice: ogni Lunedì e Giovedì, la bellissima Ilary Blasi sarà in diretta dallo studio di Milano pronta per una nuova e scoppiettante puntata. Qualora, però, non riusciste a vederla, niente paura. Il giorno dopo della diretta, e quindi rispettivamente il Martedì e il Venerdì, è possibile rivederla su La5 intorno le 21:30. Oppure, se proprio non potete resistere, andate su Mediaset Play.

Tutte le informazioni utili, adesso, ve le abbiamo date. Adesso non serve fare altro che attendere tutti gli sviluppi!