Proprio questa sera inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma Elettra Lamborghini ci sarà in studio? Cosa occorre sapere.

L’attesa è finalmente terminata: proprio questa sera, Lunedì 15 Marzo, andrà in onda la primissima puntata di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Con al timone la bellissima Ilary Blasi, l’adventure reality si appresta a fare compagnia il suo tanto amato e caro pubblico italiano con un doppio appuntamento settimanale. E, soprattutto, per circa tre mesi. Mancano pochissime ore, quindi. Eppure, la domanda che tutti ci stiamo facendo è: Elettra Lamborghini ci sarà? Perché non dovrebbe esserci? Per chi non lo sapesse, infatti, la simpaticissima regina del twerk è risultata positiva al Covid circa una settimana fa. Ed è proprio per questo motivo che, ancora positiva al virus, è attualmente in quarantena. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la sua assenza in studio è più che scontata. La domanda, però, che ci facciamo è un’altra: potrà presenziare in diretta tramite collegamento? Ebbene: stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che ci siano delle importantissimi novità da venire a sapere. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo.

Elettra Lamborghini ci sarà alla prima puntata de L’Isola dei Famosi stasera? Cosa sapere

Questa sera, quindi, andrà in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi. Ecco, ma Elettra Lamborghini, data la sua positività al Covid e la sua assenza giustificata dallo studio, riuscirà a presenziare in diretta televisiva? Sappiamo benissimo che, insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, la regina del twerking è stata scelta come opinionista. Ecco, ma cosa accadrà stasera? La Lamborghini, seppure non presente fisicamente in studio, ci sarà ugualmente in puntata? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Anche la stessa Elettra, fino a questo momento, non ha detto nulla di nuovo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe proprio di si. Ovviamente, sia chiaro: non presenzierà fisicamente! Piuttosto, stando a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che la cantante potrebbe essere seriamente in puntata tramite collegamento. Un ‘sistema’ che, data l’emergenza Coronavirus, è stata più volte sperimentata in diversi programmi televisivi. A partire, quindi, da Domenica In. Fino a Live-Non è la D’Urso. Al momento, come dicevamo precedentemente, vi possiamo dire soltanto questo. Quindi, sembrerebbe che Elettra ci sia in diretta, ma che lo sia soltanto tramite collegamento. Ovviamente, se volete averne la conferma, non vi resta che seguire la prima puntata di questa sera.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera. Ma, soprattutto, siamo pronti ad una nuova avventura targata L’Isola dei Famosi. Voi?