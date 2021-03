Chi è Ester Pantano, l’attrice che interpreta Suleima nella serie Màkari, in onda stasera su Rai 1: il retroscena sulla sua carriera.

Sarà uno dei personaggi della nuova serie tv di Rai 1 ‘Màkari’, in onda stasera con la prima puntata. Ester Pantano presta il suo volto a Suleima, studentessa di architettura che aiuterà nelle indagini il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè). Bellissima e talentuosa, Ester Pantano ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. L’abbiamo vista all’opera infatti in importantissime fiction come Il Commissario Montalbano e Imma Tataranni e in film come Labbra blu e Notti magiche di Paolo Virzì. Oltre ad un innato talento, la sua bravura è frutto anche di tanti anni di studio approfondito. Ester ha viaggiato molto per perfezionare la sua arte: Francia, Cina, Stati Uniti. Scopriamo qualcosa in più su questa artista siciliana e soprattutto il retroscena sugli inizi della sua carriera rivelato da lei stessa a Vanity Fair.

Ester Pantano, il retroscena sulla sua carriera: la rivelazione

Nata a Catania il 20 giugno del 1990, dopo il diploma al liceo scientifico Ester inizia a studiare presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniera all’Università di Catania. Abbandona il percorso dopo due anni e va a vivere a Roma dove si dedica completamente alla sua passione, la recitazione. Studia infatti al Centro sperimentale di cinematografia per realizzare il suo sogno ed approdare nelle fiction e nei film menzionati prima. Ma esattemente cosa la spinge ad intraprendere la strada di attrice? Lo ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair: “Quando ero piccola, mia madre mi ha iscritta a un festival di canto ma, visto che ero super timida, tra una canzone e l’altra l’emozione era talmente forte che scoppiavo a piangere, un fiume in piena. L’idea di fare un corso di teatro è nata da questo: dal cercare un modo per gestire l’emotività senza bloccarla, ma neanche lasciarla libera”, ha raccontato Ester.

Avrebbe quindi scoperto l’attitudine alla recitazione grazie al canto. Non perdetevi la prima puntata di Màkari stasera su Rai 1!