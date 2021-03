Ilary Blasi è irriconoscibile in questa foto di tanti anni fa: era poco più che una ragazzina e totalmente diversa

Ilary Blasi è ormai una dei volti più conosciuti ed amati della televisione italiana. La sua carriera è iniziata diversi anni fa e di gavetta ne ha fatta. Ha cominciato da piccola, da molto piccola. Ci ha sempre creduto e alla fine ha avuto ragione lei. Adesso, partirà con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, con opinionista Tommaso Zorzi. Insomma, siamo tutti abbastanza ansiosi di sapere come se la caveranno insieme e quali saranno le dinamiche a cui assisteremo riguardo questa ‘nuova coppia’ della tv. Ilary Blasi è una presentatrice televisiva, showgirl, mamma, moglie, donna e da qualche tempo è anche abbastanza attiva sul suo profilo Instagram. L’ultima sua apparizione in tv è stata a Verissimo, con Silvia Toffanin, dove ha raccontato anche della morte di suo suocero per Covid. Adesso, la vediamo così: bella, come se gli anni per lei non fossero mai passati. Ma invece sono passati eccome da quando la vedevamo nei primi scatti con Francesco Totti.

Ilary Blasi irriconoscibile: nessuno la ricorda così

Per un attimo, provate a pensare se questa foto non si trovasse in un articolo in cui c’è scritto chiaro il suo nome. L’avreste riconosciuta? Insomma, bisogna dire che i tratti somatici sono quelli ed anche i capelli aiutano molto. Ma non somiglia poi così tanto a quella che vediamo oggi in televisione. Qui, in questa foto, era poco più che una ragazzina:

Occhiali da sole, felpa rosa, jeans larghi. Diciamo che il look è cambiato molto negli anni e, beh, è anche abbastanza ovvio. Francesco Totti, suo marito, aveva ancora i capelli lunghi, come li portava tempo fa anche in campo con la Nazionale italiana. Ilary Blasi, invece, mentre adesso è biondissima, in questa foto aveva i capelli di una tonalità di colore più scura. Come detto, era poco più che una ragazzina e di anni ne sono passati: per questo sembra irriconoscibile.