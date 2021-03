Ad inizio puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha salutato la bellissima Alessia Marcuzzi: come avrà reagito la romana?

Dopo l’incredibile esperienza, per ben tre anni consecutivi, al timone del Grande Fratello Vip, da Lunedì 15 Marzo, Ilary Blasi è la colonna portante de L’Isola dei Famosi. Giunta alla sua quindicesima edizione, l’adventure reality di Canale 5 si appresta a fare compagnia il suo tanto amato ed affezionato pubblico italiano per circa venti puntate. Ovviamente, ancora prima di iniziare la sua nuova avventura, Ilary Blasi non ha affatto potuto fare a meno di mandare un saluto ad Alessia Marcuzzi. ‘Ciao Alessia, un bacio’, sono proprio queste le esatte parole che, ancora prima di iniziare la diretta, la conduttrice romana ha riservato alla sua collega. Ecco, ma come avrà reagito la Marcuzzi? Ovviamente, la reazione della bellissima Alessia non si è affatto attendere. Ma cerchiamo di capirne di più, però.

Ilary Blasi saluta Alessia Marcuzzi, la reazione di lei: cos’è successo

È da poco iniziata la prima diretta de L’Isola dei Famosi quando Ilary Blasi, ancora prima di annunciare l’imprevisto capitato, non ha affatto potuto fare a meno di riservare un caro saluto ad Alessia Marcuzzi. È proprio verso colei che, per tanti anni, ha preso le redini in mano dell’adventure reality di Canale 5 e che l’ha preceduta che la conduttrice televisiva ha rivolto un bacio. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come avrà reagito la Marcuzzi? Come dicevamo precedentemente, com’è giusto che sia, la reazione della romana non si è affatto fatta attendere. E così, attraverso un post condiviso sul suo canale Twitter ufficiale, la simpaticissima e bellissima ha ricambiato al saluto della Blasi.

Un bacio grande anche a te❤️

Daje tutta Ilary!!!! #isoladeifamosi

pic.twitter.com/l7dYoTzsGK — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 15, 2021

‘Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary’, ha scritto Alessia Marcuzzi a corredo del video che ritrae proprio la Blasi mentre le invia un saluto in diretta. Insomma, sembrerebbe proprio che tra le due regine della televisione italiana ci sia un rapporto davvero fantastico. E, diciamoci la verità, questo ‘scambio’ di saluti, ce ne da la conferma. Siete d’accordo con noi?