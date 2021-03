Fariba Tehrani sbarca in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi: il gesto di Pierpaolo Pretelli non passa inosservato

Questa sera è andata in onda la prima puntata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tra i protagonisti del reality show figura Fariba Tehrani. La donna è la mamma di Giulia Salemi, famosa modella e influencer, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Fariba però, nella sua clip di presentazione, ha dichiarato di non voler essere la ‘mamma di’. Giulia non farà mancare di certo il suo sostegno alla mamma. La modella e influencer ha già iniziato a fare il tifo per la mamma su Twitter. Dal noto social network, però, arriva un altro gesto per l’energica Fariba.

Isola dei Famosi, arriva Fariba: il gesto di Pierpaolo

Fariba Tehrani è una delle protagoniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La mamma di Giulia Salemi è sbarcata insieme ad Ubaldo Lanzo in Honduras ed avrà un ruolo abbastanza difficile. La donna, infatti, sarà un’aspirante naufraga e solo dopo una serie di prove potrà accedere alla vera isola. Nel frattempo, la figlia Giulia ha iniziato a fare il tifo per lei su Twitter. Sul noto social network, l’hashtag Faribona è già in trend. La Tehrani è già uno degli argomenti più discussi del momento.

Dai suoceraaaaa forzaaaa #Faribaebasta — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) March 15, 2021

Su Twitter, però, non c’è solo Giulia Salemi. Anche Pierpaolo Pretelli, infatti, fa sentire il suo sostegno alla Tehrani. L’ex gieffino, nonché fidanzato di Giulia Salemi, ha scritto su Twitter: “Dai suocera forza“. Il tweet non è passato inosservato, né ai fan della coppia (cosiddetti Prelemi) né a Giulia Salemi, che ha commentato: “Sviolinata alla suocera. Bravo hai capito come avere il consenso di Faribona“. Dopo le presentazioni al Grande Fratello Vip, Pretelli cerca di conquistare la suocera con il sostegno durante la diretta dell’Isola dei Famosi.