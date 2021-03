L’Isola dei Famosi, chi è il nuovo inviato Massimiliano Rosolino: età, la sua lunga carriera, i numerosi traguardi e la sua vita privata.

Questa sera, lunedì 15 marzo, partirà la nuova edizione de L’isola dei famosi, che vede la conduzione di Ilary Blasi, che sarà affiancata da ben tre opinionisti d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’inviato è stato scelto, e come sappiamo, è proprio lui, Massimiliano Rosolino, che ci accompagnerà per tutto il percorso all’interno del reality. Ebbene, scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

L’Isola dei famosi, chi è Massimiliano Rosolino: età, carriera, vita privata

Una nuova edizione de L’isola dei famosi sta per cominciare e manca davvero poco, infatti, fra poche ore, esattamente questa sera, ci sarà la prima puntata dell’amato programma. Al timone della trasmissione, lei, Ilary Blasi, che sarà affiancata da un inviato d’eccezione, ovvero Massimiliano Rosolino. Ebbene, scopriamo qualcosa in più sul suo conto. Rosolino è nato a Napoli l’11 luglio del 1978, ed è un ex nuotatore italiano, oltre ovviamente ad essere un amato personaggio televisivo. L’inviato è campione olimpico a Sydney nel 2000, inoltre tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in importanti manifestazioni internazionali. Massimiliano ha raggiunto grandi traguardi, frutto certamente di tanto impegno e duro lavoro. Possiamo affermare che la sua carriera è pienissima, tanto che sono molti i riconoscimenti ottenuti. Non tutti sanno, però, che Rosolino ha anche servito l’Arma dei Carabinieri in qualità di Carabiniere ausiliario.

Per quanto concerne la sua vita privata, per qualche anno, è stato legato sentimentalmente alla presentatrice tv e Miss Italia 1986 Roberta Capua. Nel 2006, nell’ambito della terza edizione del programma televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle, ha conosciuto la maestra di ballo Natalia Titova, e da allora, i due, sono inseparabili. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di due meravigliose bambine, nate rispettivamente nel 20011 e nel 2013.

Ebbene, come abbiamo anticipato, è proprio lui l’inviato della nuova edizione de L’isola dei Famosi, che partirà lunedì 15 marzo. Sicuramente i colpi di scena non mancheranno, e Massimiliano Rosolino non deluderà le aspettative dei numerosi fan.