A pochi minuti dall’inizio de L’Isola dei Famosi, spunta il gesto di Tommaso Zorzi: ecco cosa ha fatto il nuovo opinionista

Tutto pronto per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 torna in onda dopo un anno sabbatico dovuto alla pandemia di Covid-19. Il programma è totalmente rinnovato, in primis nella conduzione. Al timone del reality show ci sarà Ilary Blasi, che prende il posto di Alessia Marcuzzi. L’inviato sarà invece Massimiliano Rosolino, che sostituisce Alvin. Gli opinionisti, invece, saranno Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima salterà le prime due puntate perchè è risultata positiva al Covid-19. Il cast è già stato annunciato: in Honduras, tra gli altri, sbarcheranno la conduttrice Elisa Isoardi, l’attore Brando Giorgi e l’ex calciatore Paul Gascoigne.

L’Isola dei Famosi, il gesto di Tommaso Zorzi a pochi minuti dall’inizio

La grande novità della quindicesima edizione è senza ombra di dubbio la presenza in studio di Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha subito firmato il contratto con un nuovo reality show. Zorzi questa volta ricoprirà un altro ruolo. Per lui sarà un vero e proprio battesimo, dato che non ha mai ricoperto il ruolo di opinionista televisivo. Come se la caverà in queste nuove vesti? Nella casa del GF VIP ha dimostrato di essere un vero e proprio showman. Quando si tratta di ‘punzecchiare’ le persone, inoltre, Zorzi sa come affilare le unghia. Siamo sicuri dunque che sarà un ottimo opinionista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

A pochi minuti dall’inizio del reality show, Zorzi ha sorpreso tutti con un gesto. Il vincitore della quinta edizione del GF VIP ha infatti rilasciato le prime dichiarazioni da neo opinionista: “Oggi va in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi. Sono carico. Prevedo falsità ovunque“. Il video è stato pubblicato sulla pagina ufficiale del reality show.