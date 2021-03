Leonardo Lamacchia di Amici 20, l’avete visto da bambino? In quest’immagine aveva appena tre anni, uno scatto tenerissimo!

Ad Amici 20 la sua voce ci ha subito conquistati, ma l’abbiamo conosciuto nel 2017 al Festival di Sanremo dove gareggiò nella Categoria Giovani con la canzone ‘Ciò che resta’. Pugliese, classe 1994, Leonardo Lamacchia oltre ad aver inseguito il suo sogno di musicista e cantautore ha anche conseguito la laurea in disegno industriale all’Università degli Studi di Bari. Ha svolto molti lavori:commesso in una profumeria, barista, ecc. Nel corso della sua esperienza nel celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha rivelato un retroscena molto personale: ha infatti confessato di essere stato obeso in passato. Era dipendente dal cibo che per lui rappresentava una scappatoia. Oggi ha riacquistato la forma fisica riuscendo a perdere ben 30 chili . Nonostante ciò, ha raccontato che la sensazione dei chili di troppo ancora oggi non lo ha del tutto abbandonato. Seguitissimo sul suo profilo Instagram, Leonardo ha condiviso con i follower una foto che lo ritrae da bambino, a soli tre anni. Guardate quanto era tenero.

Leonardo Lamacchia, la foto da bambino è davvero dolcissima: l’avreste riconosciuto?

Ad Amici è entrato conquistando innanzitutto Rudy Zerbi ed Arisa col brano ‘L’Appuntamento’. Sono stati proprio i due insegnanti ad offrirgli un posto tra i banchi della scuola. I suoi singoli, ‘Via Padova’, ‘Natale d’estate’ e ‘Orione’ hanno ottenuto un grande successo e vederlo partecipare al serale riserverà sicuramente delle sorprese. Siete pronti allora a scoprire com’era all’età di tre anni il cantante rivelazione di Amici 20? La foto che potete vedere appartiene al suo profilo Instagram e ritrae Leonardo all’asilo nell’anno scolastico 1997-1998. Stessi capelli neri e stessi occhi scuri, il giovane artista non è poi così cambiato nell’espressione dello sguardo.

Avete visto che bel bambino? Non resta che attendere sabato 20 marzo per poter apprezzare ulteriormente la bravura di Leonardo Lamacchia, tra i protagonisti assoluti di questa edizione.