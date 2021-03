L’Isola dei Famosi, Angela Melillo: sapete chi è il suo ex marito? Tutto sulla nuova concorrente del reality show di Canale 5.

Tutto pronto per una nuova edizione de L’Isola dei famosi! Dopo ben sei mesi di GF Vip, gli appassionati di reality show sono pronti a tuffarsi in questa nuova avventura. I naufraghi sono già approdati in Honduras, mentre in studio ci sarà Ilary Blasi a raccontare le loro vicende. Tra playa, palapa, nomination infuocate e prove leader, ne vedremo delle belle! A commentare lo show tre opinionisti d’eccezione: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, causa Covid, non sarà presente in studio nelle prime puntate, ma dovrebbe collegarsi attraverso un video. E per quanto riguarda i naufraghi? Ebbene, quest’anno il cast è davvero stellare! Tra i concorrenti c’è anche lei, Angela Melillo, nota showgirl italiana. Noi non vediamo l’ora di vederla in azione in Honduras, ma, nel frattempo, scopriamo qualcosa in più su di lei. Sapete che è stata sposata fino al 2013? Ecco chi è il suo ex marito.

L’Isola dei Famosi, chi è l’ex marito di Angela Melillo, una delle naufraghe di questa edizione

Angela Melillo è una delle naufraghe della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Edizione che partirà lunedì 15 marzo, in prima serata, su Canale 5. Come affronterà la dura avventura sull’isola? Nel 2004, la bellissima showgirl ha dimostrato di avere tanta forza, superando prove durissime a La Talpa, reality di Rai Due che ha vinto. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà sull’isola più famosa della tv. Ma cosa sappiamo della vita privata della splendida Angela? Al momento, non è chiaro se la showgirl sia impegnata o meno. Ma alle sue spalle c’è un matrimonio, durato dal 2006 al 2013. Il suo ex marito è il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale appunto si è separata dopo 7 anni dalle nozze. Dalla loro unione è nata Mia, il 30 maggio nel 2008.

Pronti per seguire le avventure dei naufraghi sull’isola più famosa della tv? Appuntamento su Canale 5 ogni lunedì e giovedì sera! Ilary Blasi e company sono super carichi!