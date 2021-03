Guglielmotti sarà uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei famosi, ma sapete in quale campo è particolarmente esperto?

Mancano poche ore all’inizio su Canale 5 de L’Isola dei famosi. Il reality della sopravvivenza è pronto a farci vivere una nuova emozione. In questa nuova edizione ne vedremo davvero delle belle, anche perché il cast è davvero interessante. Non mancheranno le opinioni degli opinionisti, che quest’anno sono particolarmente vivaci. A quelli già affermati, si è aggiunto anche il neo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Sarà un edizione davvero speciale, all’insegna della schiettezza, che non possiamo permetterci di perdere. Tra i naufraghi, ci sono figure davvero interessanti, tra queste, potremo vedere Elisa Isoardi, Beppe Braida, ma anche quella del Visconte, Ferdinando Guglielmotti. Il nobile ereditiere è un vero e proprio latin lover. Famosi, infatti, sono i suoi numerosi flirt. Ma tra le sue passioni non ci sono solo le donne. Il nobile, ha infatti dichiarato di essere un esperto in una interessante disciplina. Scopriamo insieme quale.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’Isola dei famosi, Guglielmotti ne è davvero un esperto: ecco in cosa

È tutto pronto, l’Isola dei famosi andrà in onda stasera su canale 5 subito dopo Striscia la Notizia. Ilary Blasi sarà alla conduzione di questa attesissima edizione, che si prospetta essere davvero avvincente. Tra i naufraghi non potevano mancare profili singolari. Tra questi spicca sicuramente il nome di Ferdinando Gugliemotti, ereditiere e avvocato. Il nobile, terminati gli studi in Giurisprudenza, ha poi deciso di dedicarsi all’azienda casearia del palazzo che ha ereditato, chiamata Mamma Maremma. Nella sua presentazione ha annunciato di essere un’esteta, ma anche viaggiatore. Ha dichiarato inoltre di essere single per scelta ma chissà se sull’isola non troverà finalmente l’amore. Tra le sue passioni, sempre quanto dichiarato nella presentazione, ci sono quelle per i cavalli. Questo hobby è possibile constatarlo anche dal suo profilo Instagram, ma soprattutto l’ereditiere si definisce esperto in un particolare campo? Curiosi di sapere quale? Ebbene, il visconte si definisce un esperto di storia.

Un retroscena davvero interessante sulla sua vita. Un uomo, quindi, dalle mille risorse e contenuti, pronto a creare dinamiche interessanti all’interno del reality. Questo lo scopriremo da stasera e ogni Lunedì, sintonizzandoci su Canale 5.