L’Isola dei Famosi, spiacevole imprevisto in diretta: cos’è esattamente accaduto? Scopriamo insieme le parole di Ilary Blasi.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è finalmente iniziata. Con indosso un delizioso abito nero lunghissimo, Ilary Blasi ha così dato il benvenuto al pubblicato italiano per questo nuovissimo ed incredibile viaggio in Honduras. In uno studio con pochissimi posti a sedere e i due opinionisti, data l’assenza di Elettra Lamborghini per Covid, la romana ha seguito da vicino le avventure del primo gruppo di naufraghi che è approdato sulle spiagge dell’Honduras. Sapete che, però, ancora prima di assistere a questo momento, è avvenuto un vero e proprio imprevisto in diretta? Si, avete letto proprio bene. Ovviamente, sia chiaro: non è affatto successo nulla di grave. Fatto sta che, senza alcun dubbio, si tratta di un inconveniente davvero spiacevole. Siete pronti a scoprire cos’è esattamente successo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

L’Isola dei Famosi, lo spiacevole imprevisto in diretta

È appena iniziata la prima puntata di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, eppure già non sono passati gli inconveniente. Subito dopo aver compiuto un gesto davvero inaspettato nei confronti di Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi non ha affatto potuto fare a meno di annunciare al suo pubblico di un piccolo imprevisto accaduto in diretta. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non stiamo facendo affatto riferimento a qualcosa di grave, sia chiaro. Piuttosto, ad un piccolo incidente di percorso che, senza alcun dubbio, era più che prevedibile. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando? Ebbene. La conduttrice televisiva era pronta a seguire il classico tuffo dei naufraghi nel mare dell’Honduras quando, purtroppo, ha dovuto annunciare di un piccolo ritardo dell’elicottero per il troppo vento. In effetti, il vento c’era ed era anche bello forte. E lo si è visto chiaramente quando l’elicottero si è visto spuntare. E i primi sei ‘burinos’ si sono tuffati in mare.

Un inizio davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Ma che, soprattutto, ci permette di capire quanto sarà davvero indimenticabile questa edizione. Siete d’accordo anche voi?