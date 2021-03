Proprio Domenica 14 Marzo è andata in onda l’ultima puntata di Lolita Lobosco, ma com’è finita? Ecco come si è conclusa la prima stagione.

Si è concluso proprio ieri, Domenica 14 Marzo, l’incredibile viaggio di Lolita Lobosco. Succeduta all’incredibile serie televisiva ‘Mina Settembre’, interpretata dalla grandissima Serena Rossa, la fiction con Luisa Ranieri non ha affatto deluso le aspettative del pubblico italiano. Per circa quattro settimane, infatti, le avventure del vicequestore Lolita hanno incantato. E, soprattutto, entusiasmato tutti. Ci sarà una seconda stagione? Al momento, non lo sappiamo. Certo, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero strepitoso. Ed anche per l’ultima puntata ha registrato degli ascolti impressionanti. Fino a questo momento, però, non possiamo darvi alcuna risposta certa in merito al proseguo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cos’è successo nell’ultima puntata? Appurato che, almeno fino ad ora, non abbiamo alcuna notizia sulla seconda stagione, siete curiosi di sapere com’è finita la prima? Lolita Lobosco, quindi, cosa avrà mai combinato? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, ve lo anticipiamo, non tutto è perduto. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui

Lolita Lobosco, ultima puntata: cos’è successo?

Anche per la sua ultima puntata, la serie televisiva ‘Lolita Lobosco’ ha regalato numerosi colpi di scena al suo pubblico. Ecco, magari non siete riusciti a sintonizzarvi e siete curiosi di sapere com’è finita l’ultima puntata? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa sul finale di stagione. Intitolato ‘Gioco Pericoloso’, l’ultimo episodio della fiction è stato letteralmente imperdibile. È proprio in questo ultimo appuntamento che Lolita non soltanto ha avuto a che fare con un importante caso da risolvere e che, soprattutto, l’ha toccata molto da vicino, ma ha anche scoperto la verità sulla morte del padre. Procediamo con ordine. In questo ultimo appuntamento, la bella Lobosco ha dovuto fare i conti con la morte di un suo compagno di scuola, giunto dagli Stati Uniti. Il giorno seguente ad una piacevolissima cena, l’uomo è stato trovato morto. Cosa sarà accaduto? La risposta è davvero semplice: l’uomo era protagonista di un gioco di scommesse. E, purtroppo, la sua morte ha a che fare proprio con questo. Ma non solo. Nel finale di stagione, come dicevamo, la vicequestore ha anche scoperto la verità sulla morte di suo padre. Sembrerebbe, infatti, che l’uomo, pur di permettere a sua figlia di realizzare il suo sogno, ha collaborato con la polizia. E, purtroppo, questo ha determinato l’intervento della malavita, uccidendolo. Dal punto di vista sentimentale, invece? Sicuramente questo vi farà piacere saperlo: Lolita e Danilo sono ritornati insieme.

Non sappiamo, quindi, se la seconda stagione ci sarà oppure no. Anche se, diciamoci la verità, i presupposti ci sono davvero tutti. Cosa accadrà, quindi? Staremo a vedere!