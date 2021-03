I Maneskin ringraziano su Instagram per il magnifico riconoscimento ottenuto con il brano Zitti e buoni: ecco l’annuncio sui social.

Sono stati i vincitori del Festival di Sanremo 2021! I Maneskin dalle strade di Roma sono arrivati sui grandi palchi ed oggi sono una delle band più amate e seguite d’Italia. Si esibivano nelle strade del centro della Capitale prima di diventare giovani talenti di X Factor. I Maneskin si classificarono secondi ma per loro iniziò un successo davvero pazzesco. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono presentati a Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni e hanno vinto la 71esima edizione dello show pià famoso d’Italia. Arriva un annuncio magnifico per loro: ecco di che si tratta.

Maneskin, Zitti e buoni: magnifico riconoscimento, l’annuncio appena arrivato

I Maneskin pochi minuti fa attraverso il loro profilo Instagram hanno fatto sapere che il loro brano, Zitti e buoni, è disco d’oro dopo aver già superato numeri altissimi di download e streaming in pochi giorni! ‘Grazie mille’ commentano i giovanissimi componenti della band su Instagram. Ecco il post:

La didascalia dell’ultimo post pubblicato è accompagnata da questa fotografia del gruppo: in alto Victoria, in basso i tre maschi della band. Sapete che è salita a galla la verità sul rapporto tra Victoria e Damiano? In tanti hanno sempre pensato che tra i due ci fosse del tenero. La verità è arrivata dai diretti interessati che sono stati intervistati da Le Iene: il cantante e la bassista dei Maneskin stanno insieme? Damiano ha risposto: “Se vi piace credere di si, ve lo lascio credere”. Per Victoria stessa domanda: la giovane romana ha risposto però con un “Chissà“ , aggiungendo una risatina. Insomma, le parole di Damiano fanno intendere che tra i due non c’è nulla: quel ‘Chissà’ di Vic ha lasciato però qualche dubbio! I fan sono troppo curiosi ma soprattutto li vorrebbero insieme, come una coppia!