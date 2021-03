Maria Zaffino è stata una delle più grandi professioniste di Amici, ve la ricordate? Cosa fa oggi a distanza di anni e com’è cambiata.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della bellissima Maria Zaffino. Volto di punta di diversi programmi televisivi di successo, la ballerina ha incantato, per anni ed anni, il pubblico italiano per la sua immensa bellezza e bravura. Ballerina protagonista di ‘Buona Domenica’, ‘Amici’ e di tantissimi altri programmi, ha salutato il piccolo schermo da diversi anni. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto oggi? Appurato che, per sua decisione, la bellissima Zaffino non è più una presenza fissa in televisione, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su tutto ciò che fa oggi. E, soprattutto, com’è cambiata? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a carpire qualche informazione in più sulla sua vita attuale. Siete curiosi di saperne di più? Procediamo con ordine.

Maria Zaffino oggi, cosa fa e com’è cambiata la sua vita?

È stata la ballerina professionista di ‘Amici’ e di tantissimi altri programmi televisivi, Maria Zaffino. Ecco, ma a distanza di diversi anni dalla sua ultima apparizione televisiva, cosa fa oggi la ballerina romana? Attualmente, come dicevamo precedentemente, Maria non più una presenza fissa sul piccolo schermo. Ebbene, ma com’è cambiata la sua vita adesso? A distanza di anni, quindi, cosa fa oggi la Zaffino? Stando a quanto si apprende dal suo profilo social, sembrerebbe che sia cambiato davvero molto poco. Sempre bellissima e in grandissima forma, la ballerina romana continua a vivere della sua più grande passione. Ovvero, la danza. Da quanto si legge dalla sua ‘bio’ su Instagram, infatti, sembrerebbe che Maria Zaffino sia una ballerina, direttrice e coreografa di una scuola di danza situata a Roma. E che, inoltre, sia la direttrice di un istituto di formazione professionale per Danzatori situata, invece, a Napoli. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Oltre a dedicarsi alla musica e alla danza, Maria trascorre le sue giornate in famiglia. Moglie e mamma a tempo pieno, la Zaffino rappresenta la vera e propria donna in carriera.

Insomma, la vita di Maria lontana dal piccolo schermo è cambiata davvero di poco. Sempre dedita alla sua più grande passione, senza alcun dubbio, la Zaffino può sentirsi appagata e soddisfatta di tutto ciò che ha costruito in questi anni.