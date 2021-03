Massimiliano Rosolino è felicemente fidanzato con Natalia Titova, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? È un volto noto della tv.

Era il momento che più aspettavamo di questo 2021, ammettiamolo. Proprio questa sera, Lunedì 15 Marzo, Ilary Blasi sarà al timone della nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi. Sbarcati in Honduras, i sedici naufraghi saranno i protagonisti indiscussi di questa nuova avventura su Canale 5. Ovviamente, sia chiaro: non saranno affatto da soli. Come ogni reality che si rispetti, anche l’adventure programma di Mediaset ha un inviato d’eccezione. Ebbene, di chi stiamo parlando? Beh, la risposta è davvero semplice. Facciamo riferimento proprio a Massimiliano Rosolino. Sarà proprio l’ex campione di nuoto a seguire da vicino le avventure dei naufraghi. E, soprattutto, ad essere il portavoce di tutto ciò che succederà in Italia. Ecco, ma in attesa di poterlo vedere in una veste completamente nuova, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In particolare, cosa sappiamo della sua vita privata? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo detto che è felicemente accompagna da Natalia Titova. Ed è padre di due splendide bambine. Cosa sappiamo, però, della sua vita sentimentale pregressa? Siete proprio curiosi di sapere chi è la sua ex fidanzata? Scopriamolo insieme.

Chi è l’ex fidanzata di Massimiliano Rosolino? La conosciamo benissimo: è un volto noto della tv

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Massimiliano Rosolino attualmente è felicemente fidanzato con Natalia Titova. Seppure mai convolati a nozze, l’ex campione di nuoto condivide, ormai da anni, la sua vita con la bellissima ballerina di danza latina. Cosa sappiamo, però, della vita privata pregressa del simpaticissimo napoletano? Prima della Titova, quindi, il campione di nuovo ha avuto un’ex fidanzata? Assolutamente si! Ebbene, ma chi è? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, l’ex compagna di Massimiliano Rosolino non è affatto un volto sconosciuto dal pubblico italiano. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: stiamo parlano di una delle più grandi conduttrici della televisione italiana. Stiamo parlando proprio di Roberta Capua. Ebbene si. Proprio il volto noto del piccolo schermo di origini napoletana è stata l’ex fidanzata del buon Rosolino. Dal 2003 al 2005, quindi, il napoletano ha intrattenuto una relazione con l’ex Miss Italia.

Ricordavate che l’ex compagna di Massimiliano Rosolino fosse stata Roberta Capua?