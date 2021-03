Roberto Ciufoli, ricordate in quale reality l’abbiamo visto? E’ stato uno dei concorrenti proprio di quel programma.

Ormai è noto, Roberto Ciufoli è uno dei naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi, che partirà proprio questa sera, lunedì 15 marzo. Al timone del reality lei, Ilary Blasi, che sarà affiancata da tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Mentre, l’inviato è Massimiliano Rosolino, che ci accompagnerà per tutto il percorso de L’isola. Ebbene, come abbiamo anticipato, tra i naufraghi ci sarà anche lui, Roberto Ciufoli: attore, doppiatore, comico e regista teatrale italiano, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è ricchissima, bisogna ammetterlo; Ciufoli è stato presente in molte trasmissioni, e ogni volta, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Ma non tutti ricordano questo particolare, Roberto è stato concorrente in un amatissimo reality: sapete quale? Proprio in quel programma.

Roberto Ciufoli, in quale programma è stato concorrente?

Comico, attore e doppiatore, Roberto Ciufoli non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che la sua popolarità è oggi immensa. Il motivo è ovviamente legato alla sua simpatia, oltre che dal suo talento, infatti, il pubblico è fortemente conquistato dalla sua scoppiettante personalità. Come sappiamo, l’attore sarà presente nella nuova edizione de L’isola dei famosi, che partirà proprio questa sera, su Canale 5. Sicuramente, Ciufoli saprà sorprenderci. Oggi, è amatissimo, e seguitissimo, ma ricordate in quale reality l’abbiamo visto? Roberto ha partecipato nel 2005 alla seconda edizione de La talpa, in veste di concorrente.

Dopo quest’esperienza, non sono mancati altri importanti lavori. Adesso, il comico è pronto per iniziare il suo percorso all’interno de L’isola dei famosi, e noi non vediamo l’ora di poterlo ammirare destreggiarsi nel reality.