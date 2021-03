Rosalinda Cannavò, gesto inaspettato: scelta che sorprende tutti

Gesto inaspettato di Rosalinda Cannavò, la sua scelta sorprende tutti: ecco cosa ha fatto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice ha resistito sino alla fine, vivendo per circa sei mesi spiata dalla telecamere ventiquattro ore su ventiquattro. Nella casa del Grande Fratello Vip, la Cannavò ha ritrovato se stessa, abbandonando il personaggio Adua Del Vesco e ritrovando il suo vero nome e cognome. Nella casa più spiata d’Italia, inoltre, la Cannavò ha avuto una trasformazione anche dal punto di vista sentimentale. Entrata fidanzata con Giuliano, Rosalinda è uscita dalla casa fidanzata con Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò, gesto inaspettato: cosa ha fatto

Nelle ultime ore, Rosalinda Cannavò si è resa protagonista di un gesto veramente inaspettato. L’ex gieffina ha infatti deciso di abbandonare per un po’ i social. L’attrice ha comunicato la sua scelta attraverso le stories di Instagram: “Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena”. La scelta della Cannavò ha sicuramente spiazzato i fan, nessuno si sarebbe aspettato una simile decisione. Prima di ‘allontanarsi’ dai social, però, la Cannavò ha pubblicato un contributo importante per sensibilizzare sul problema dell’anoressia. Lei in primis ha sofferto e ne ha parlato durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Nessuna dunque più di lei può fornire una testimonianza sul problema.

Al momento non sappiamo perchè l’umore della Cannavò non sia dei migliori. L’attrice nei giorni scorsi è stata ascoltata nell’Ares Gate insieme a Massimiliano Morra e Gabriel Garko. L’umore, però, potrebbe essere condizionato anche dalla sua situazione sentimentale, anche se le cose con Andrea Zenga sembrano andare a gonfie vele.