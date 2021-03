Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, colpo di scena fra le due ex concorrenti: l’attrice l’ha svelato soltanto adesso, cos’è successo dopo il GF Vip.

Il Grande Fratello Vip è terminato, e a trionfare è stato Tommaso Zorzi. Tutti i protagonisti di questa scoppiettante edizione, hanno lasciato decisamente il segno. A colpire, è stato sicuramente il rapporto che si era creato fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dato che fra le due donne era nata un’amicizia davvero molto forte. Purtroppo, le ultime settimane all’interno della casa sono state travagliate, e il legame si era spezzato. Ma proprio ieri sera, domenica 14 marzo, l’attrice, a Live Non è La D’Urso, ha svelato cos’è successo subito dopo il Grande Fratello Vip.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: l’attrice l’ha svelato a Live, cos’è successo

Un’amicizia che ha fin da subito colpito i telespettatori, quella fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due ex concorrenti hanno mostrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip di provare un profondo affetto, e in questi mesi trascorsi nel reality sono apparse sempre insieme. Almeno fino a quando i rapporti non si sono spezzati, e tra la modella e l’attrice c’è stato un forte allontanamento. Ebbene, soltanto nella puntata di ieri, esattamente a Live Non E’ la D’Urso, Rosalinda, ospite della trasmissione, ha raccontato cos’è successo nell’ultimo periodo con Dayane, una volta che l’esperienza nel reality si è conclusa. Come raccontato dalla Cannavò, ha deciso di scriverle un messaggio su instagram, lasciando alla Mello il suo numero, un modo per poter riallacciare così il legame: “Ci siamo sentite, le ho scritto un messaggio su instagram lasciandole il mio numero, mi ha chiamato e adesso ci sentiamo ogni tanto”, ha svelato a Live.

Ebbene, sembrerebbe proprio che fra le due donne ci sia stato un primo avvicinamento, entrambe hanno parlato di quanto siano importanti l’una per l’altra. Infatti, nel mentre, è stata mandata una clip, in cui presente Dayane, intenta a raccontarsi in un’intervista di qualche giorno fa, e parlando di Rosalinda ha svelato: “E’ una persona che è nel mio cuore, siamo amiche“.