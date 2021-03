Dopo la puntata di ieri sera di Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando reagisce su Twitter alle dichiarazioni di Samantha de Grenet.

Continuano le polemiche e le frecciatine tra gli ex coinquilini del GF Vip 5. La conclusione del programma, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, sembra aver dato avvio ad un secondo reality fuori dalla famosa casa di Cinecittà. Nei vari salotti televisivi, si analizzano i fatti e le dinamiche che hanno caratterizzato questi ultimi cinque mesi. E i social non sono da meno. Ebbene, ieri sera è toccato a Samantha de Grenet scatenare l’ennesimo ‘caso’. Ricordiamo che l’ingresso dell’ex gieffina non era stato del tutto tranquillo. La bella romana si era scontrata molto con Stefania Orlando, sostanzialmente per differenze di opinione circa la gestione della casa. A far perdere le staffe ad entrambe una discussione molto accesa su una teglia. In quell’occasione Samantha fu molto criticata dal web per essersi sfogata contro la Orlando con delle parole un po’ forti. Invitata ieri sera a Live – Non è la D’Urso, l’ex concorrente ha però negato di aver pronunciato la frase ‘Ti uccido’ con riferimento a Stefania. In queste ore è arrivata la reazione della collega, scopriamo cosa ha pubblicato Stefania Orlando.

Stefania Orlando, come ha reagito alle dichiarazioni della de Grenet

Proprio in queste ore su Twitter, Stefania Orlando ha commentato le dichiarazioni dell’ex coinquilina pubblicando anche il video creato da un utente che testimonia che quelle parole sono state effettivamente pronunciate dalla de Grenet. “Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa”, ha scritto Stefania a corredo del video. C’è da dire che ieri sera dalla D’Urso, Samantha ha argomentato la sua tesi spiegando: “Io ho avuto uno sfogo con la mia coinquilina, che era Sonia. Siccome io sono stata attaccata sul mio essere madre da Stefania. Io questa cosa non la permetto a nessuno. Quindi, sfogandomi con un’amica ho detto: “Io una persona che fa questo la asfalto, la uccido”. Ma questa parola per me ha lo stesso valore di quando dico, forse anche sbagliando, a mio figlio ‘Se non fai i compiti adesso ti stacco la testa da collo’. Ma non è che per questo vado da mio figlio e gli stacco la testa dal collo”.

Voi cosa ne pensate? La discussione finirà qui o ci sarà un prosieguo?