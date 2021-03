Il gesto di Tommaso Zorzi ha fatto commuovere tutti: è spuntato poco fa il retroscena che riguarda il montepremi vinto dal GF VIP.

Questa sera di lunedì 15 marzo parte L’Isola dei Famosi e vedrà sulla sedia degli opinionisti anche un volto amato e seguito negli ultimi mesi. Parliamo di Tommaso Zorzi! L’ex vincitore del GF VIP ha deciso di iniziare una nuova avventura in qualità di opinionista e siamo sicuri che regalerà tantissimo intrattenimento allo show condotto da Ilary Blasi. Sarà insieme ad Iva Zanicchi e prossimamente al fianco di Elettra Lamborghini! Ma torniamo al suo percorso nella casa più spiata d’Italia: lo scorso 1 marzo è andata in onda la finale che ha visto proprio Tommaso vincitore. Per contratto, Zorzi avrebbe dovuto devolvere metà del montepremi ad un’associazione da lui scelta: sapete cosa ha fatto invece? Vi sveliamo il retroscena appena spuntato fuori! L’ha svelato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram.

Tommaso Zorzi, spunta il retroscena sul montepremi vinto al GF VIP: gesto commovente

Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello VIP 5 e, secondo il suo contratto, avrebbe dovuto devolvere metà del montepremi vinto ad un’associazione da lui scelta. Il famoso influencer milanese e prossimo opinionista de L’Isola dei Famosi ha deciso di devolvere l’intera cifra ad un’associazione che si occupa di anziani soli. La notizia è appena arrivata attraverso il canale social di Tommaso: è lui ad aver pubblicato nelle sue IG story questo piccolo retroscena.

Ma perchè ha preso questa decisione? Perchè proprio a quella associazione? Si legge che il giovane influencer ha motivato la sua decisione affermando di aver perso da poco i suoi nonni. Tommaso vorrebbe sentirsi il nipote di tutti coloro che si trovano soli, a vivere in un’associazione. Zorzi, cuore d’oro, ha fatto commuovere tutti con questo gesto che è spuntato fuori soltanto adesso. E’ infatti l’influencer ad aver reso pubblico questo retroscena.