Amici 2020, chi è il giovanissimo ed aitante ballerino Alessandro: scopriamo insieme la sua età, il canale Instagram e i suoi genitori.

Manca pochissimo all’esordio del serale di Amici 2020. Proprio Sabato 20 Marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata. E, com’è giusto che sia, l’emozione e la tensione aumenta sempre di più. Ad essere particolarmente emozionati, ma anche tanto ‘agitati’ sono, senza alcun dubbio, i concorrenti scelti per la fase serale del programma. Dopo diversi mesi trascorsi all’interno della scuola tra lezioni, amori ed esibizioni, tutti i giovanissimi talenti sono pronti a poter realizzare il loro più grande sogno. Cosa accadrà? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Fino ad adesso, infatti, non è stato svelato nulla in particolare, se non il nome del direttore artistico. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà e quali emozioni ci riserverà il talent, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Alessandro. Entrando nella scuola di Amici 2020 dopo aver vinto la sfida con Riccardo Guarnaccia, il giovanissimo ballerino è riuscito anche ad aggiudicarsi la maglia dorata. Cosa sappiamo, però, su di lui? Siete proprio curiosi di saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi!

Chi è Alessandro, il ballerino di Amici 2020: età, carriera e il brutto infortunio

Entrato nella scuola di Amici 2020 dopo aver vinto una sfida, il giovanissimo Alessandro ha letteralmente conquistato. E, diciamoci la verità, ammirandolo mentre balla, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In attesa di scoprire il suo percorso al Serale, cosa sappiamo? Stando a quanto si legge dal web, Alessandro Cavallo è nato a Brindisi. Ed ha 21 anni. Sin da piccolino, il giovanissimo Alessandro capisce qual è la sua più grande passione. Ed inizia a coltivarla. Non soltanto, infatti, inizia a studiare danza presso un’importante accademia di Brindisi, ma prenderà parte anche al corso di studio presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. È proprio in seguito a questa esperienza che Alessandro affina ancora di più le sue potenzialità da ballerino moderno, ma entra in contatto anche con la danza classica. Riuscendo, quindi, ad assorbire la tecnica e la disciplina. Credete che sia finita qui? Assolutamente no! Alessandro riesce subito a farsi notare. Tanto che, nel 2015, prende parte, per circa due mesi, ad uno stage presso L’Opera di Bordeaux. E successivamente vince una borsa di studio. Molto presto, però, il momento idilliaco della carriera di Alessandro subisce un grave stop. A causa di un bruttissimo infortunio, il giovane pugliese è costretto a non ballare per diversi anni. E, soprattutto, a vivere uno dei periodi più brutti della sua vita. Durante il quale, i suoi due genitori, Cosima ed Antonio, gli danno una grossa mano a rialzarsi a ed uscirne. Sul palco, infine, vi ritornerà soltanto nel 2019. Entrando, da quanto si legge, a far parte del gruppo ‘Balletto del Sud’ diretto da Fredy Franzutti.

Vita privata ed Instagram

Tralasciando l’aspetto professionale che, nonostante la sua giovanissima età, è immensa, cosa sappiamo della sua vita privata? Attualmente, sembrerebbe essere single. Altrimenti, il ballerino non avrebbe potuto legarsi ad Enula all’interno della scuola. Volete seguirlo anche su Instagram. Beh, ve lo consigliamo. Sul famoso social network, Alessandro si chiama alessandro_cavallo. Cosa aspettate? Digitate ‘segui’, no?

Noi non vediamo l’ora di vederlo esibirsi sul palco di Amici 2020, voi?