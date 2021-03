Amici 20, anticipazioni serale: clamorosa novità, non era mai successo nel programma di Maria De Filippi.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 20! Come sempre, anche quest’anno la fase finale del talent show di Canale 5 si svolgerà nelle puntate in prima serata, che andranno in onda a partire da sabato 20 marzo. Un’edizione super scoppiettante, quella del 2021: i talenti nella classe sono davvero tanti. Ma in tanti si chiederanno come sarà strutturato il serale e quale sarà il meccanismo che porterà alle sfide. Ebbene, nel daytime di oggi, Mari De Filippi ha anticipato agli allievi qualcosa di davvero interessante. Ci saranno delle novità clamorose, soprattutto per quanto riguarda le squadre. Scopriamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, anticipazioni serale: clamorosa novità sulle squadre che si sfideranno

Tutti pronti al serale di Amici 20? Sabato 20 marzo andrà in onda la prima attesissima puntata e i telespettatori non vedono l’ora. Si, perché quest’anno le novità sono davvero tantissime, a partire dal numero di squadre che si sfideranno nel corso delle puntate. Non due, ma tre squadre, ognuna capitanata da due professori, uno di canto e uno di ballo. Qualcosa di assolutamente inedito per il talent di Maria De Filippi, che ha sempre visto sfidarsi due squadre o concorrenti singoli. Quali sono le squadre? I componenti della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano sono Deddy, Esa, Enula, Leonardo, Serena, Sangiovanni e Tommaso; c’è poi la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, composta da Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa; il resto degli allievi è nella squadra di Anna Pettinelli e Vittoria Peparini. Le squadre si sfideranno e, come annunciato da Maria De Filippi, la gara sarà giudicata da una giura esterna composta da tre persone e nel corso della prima puntata ci saranno due o tre eliminazioni! Insomma, un inizio col botto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nel corso del serale, inoltre, ci saranno sfide normali, ma anche guanti di sfida e comparate: strumenti che serviranno a mettere in risalto il talento dei vari allievi. Anticipazioni davvero succulente, quelle fornite oggi: l’attesa cresce sempre di più! Non ci resta che attendere la prima puntata del talent show: tutti collegati su Canale 5 sabato sera, il serale di Amici inizia! E voi, per chi farete il tifo?