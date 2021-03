Belen Rodriguez cambia look: l’argentina ha mostrato i capelli tagliati per terra e poi, subito dopo, il suo nuovo taglio. A voi piace così? E’ come sempre incantevole!

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle showgirl più amate ed apprezzate in Italia. La famosa argentina, in dolce attesa, è sempre stata al centro della cronaca rosa: oggi vive felice la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese e presto regaleranno una sorellina a Santiago. Quest’ultimo è nato da mamma Belen e papà Stefano: dopo la separazione da De Martino, ex marito, la Rodriguez ha incontrato il suo attuale compagno, hair stylist. Si sono innamorati subito, sono infatti insieme da poco ma hanno già deciso di diventare genitori: presto nascerà Luna Marie. In dolce attesa, la modella ha deciso di cambiare look e tagliarsi i capelli. Ha mostrato infatti sui social i suoi capelli tagliati, per terra: come avrà deciso di cambiare il suo look? Si è mostrata subito con il suo nuovo taglio di capelli: guardiamolo insieme!

Belen Rodriguez, nuovo taglio: la showgirl cambia look, si è appena mostrata così

Belen Rodriguez taglia tutto: la modella argentina ha mostrato sui social il suo nuovo look. Ha deciso di cambiare il suo taglio di capelli: si è mostrata infatti con un ciuffo nuovo! Siete curiosi vero di vederla? Ecco le sue nuove Instagram stories. Guardate qui:

Incantevole come sempre: come si fa a non ammirarla?

Belen a C’è Posta Per Te

L’abbiamo vista proprio pochi giorni fa, ospite a C’è Posta Per Te. Sabato 13 marzo l’incantevole showgirl argentina con Gemma Galgani, Veronica Peparini ed Andrea Muller ha regalato un siparietto esilarante. Ha scelto un meraviglioso abito rosa, molto attillato, che non è passato inosservato: con alcuni movimenti piuttosto sexy ha fatto innamorare milioni di italiani!