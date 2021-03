Bridgerton 2 è pronto a tornare su Netflix! La seconda stagione della famosa serie televisiva ha cominciato le riprese: guardate l’indizio social!

E’ stata una delle serie tv firmate Netflix più viste dell’ultimo anno. Parliamo di Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes che ha fatto sognare milioni di giovani. Il fascino del Duca di Hastings, la storia d’amore con Daphne e tutti i gossip che circolano tra le famiglie Bridgerton e Featherington hanno incollato alla tv milioni di persone. Il pubblico di Netflix è troppo curioso di sapere quando uscirà la seconda stagione della famosissima serie. Un piccolo indizio è arrivato su Instagram da uno dei protagonisti della serie! Ha pubblicato un post in cui mostra piccole scene della nuova serie…Vi sveliamo e mostriamo tutto.

Bridgerton 2, l’indizio social fa esplodere di gioia i fan: “The boys are back”

Bridgerton 2 è in fase di realizzazione! Come si vociferava, le riprese sono cominciate e probabilmente la serie arriverà tra fine 2021, inizio 2022. Luke Newton, l’interprete di Colin Bridgerton, il fratello di Daphne, ha aggiunto un post sul suo canale Instagram: “I ragazzi sono tornati in città” scrive l’attore in inglese. Luke lascia così intendere che le riprese sono iniziate e che presto tornerà la serie tv più amata di Netflix con nuovi episodi! In teoria, si vocifera, che dovrebbe arrivare a Natale 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luke Newton (@lukenewtonuk)

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione? Si parlerà senza dubbio di Lady Whistledown, la cui identità sembrerebbe esser stata svelata nell’ultimo episodio! La seconda parte si incentrerà su Anthony Bridgerton? Corrono indiscrezioni che vedono una new entry, Kate Sharma! L’uomo dopo aver archiviato la storia segreta con la cantante d’opera, si innamorerà di nuovo. La donna farà innamorare Anthony? Non ci resta che attendere l’arrivo della seconda stagione!