Chi saranno gli ospiti della seconda puntata di Canzone Segreta, venerdì 19 marzo su Rai 1? Nomi imperdibili, non mancherà neanche lei.

Dopo il successo ottenuto lo scorso venerdì 12 marzo, Serena Rossi è pronta a tornare con la seconda puntata di Canzone Segreta. L’appuntamento è per questo venerdì 19: regina della serata, la musica con tutte le emozioni che è in grado di risvegliare. Attesi stavolta sei personaggi famosi che, fatti accomodare sull’iconica sedia bianca, ascolteranno sei brani a cui sono molto legati e che susciteranno in loro un vortice di sensazioni. per poi scoprire il brano, appunto ‘segreto’. A differenza della prima puntata in cui sono stati sette i protagonisti, per questo secondo appuntamento sono previsti sei ospiti, ma di chi si tratta? E’ TvBlog a dare l’annuncio ufficiale, anticipando i nomi di coloro che animeranno la serata. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Canzone Segreta, protagonisti imperdibili per la seconda puntata: i nomi

I sei vip attesi riceveranno anche piacevoli sorprese abbinate alla canzone segreta. Possiamo anticiparvi che i nomi degli ospiti vi lasceranno di stucco. Come anticipato da TvBlog infatti, ci sarà la cantante siciliana Marcella Bella, sorella del grande Gianni Bella, autore dei più bei brani musicali italiani. La seconda puntata dello show vedrà inoltre un clamoroso ritorno: stiamo parlando di Mika, cantante libanese conduttore in passato di un latro spettacolo musicale, “Stasera casa Mika”, in onda su Rai 2 anni fa. Ma non è finita qui! Sono attesi infatti anche la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, l’ex campione di calcio Ciro Ferrara e il grandissimo attore Michele Placido. Infine, un nome davvero speciale e amatissimo dal pubblico: Romina Power! Insomma, il materiale per una serata coi fiocchi non manca affatto.

E voi guarderete la seconda puntata di Canzone Segreta?