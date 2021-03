Recentemente è stata protagonista di Tale e Quale Show, ma avete mai visto i genitori di Carolina Rey? Spuntano gli scatti social.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Carolina Rey, ex concorrente di Tale e Quale Show. Protagonista indiscussa dell’ultima edizione del famosissimo e seguitissimo programma di Carlo Conti, la bellissima attrice ha letteralmente conquistato tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza, che è nota e chiara a tutti, ma anche per la sua incredibile bravura. Nel corso della sua ultima esperienza televisiva, infatti, Carolina ha vestito mille panni. E, soprattutto, ha interpretato diversi personaggi e voci. Eppure, in ciascuno di esso la bellissima attrice romana è stata davvero superlativa. Facendo sembrare, quindi, che tutto le fosse stato disegnato addosso. Cosa sappiamo, però, su di lei? Certo, la sua immensa carriera la conosciamo benissimo, è vero. Ma se, ad esempio, vi chiedessimo se avete mai visto i suoi genitori, cosa ci rispondereste? Ebbene. Se la vostra risposta fosse negativa, state tranquilla: ci pensiamo noi a mostrarveli! Ecco gli scatti che spuntano sul canale social ufficiale della bellissima Carolina.

Carolina Rey, avete mai visto i suoi genitori?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Carolina Rey non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico Instagram. È proprio sul suo famoso social network che l’attrice romana, oltre a condividere scatti fotografici che riguardano la sua quotidianità e vita da mamma, intrattiene i suoi sostenitori con fotografie che mostrano la sua famiglia. Ecco, a tal proposito: voi avete mai visto i genitori di Carolina Rey? Sappiamo benissimo che la bellissima attrice è mamma del piccolo Filippo, avuto dalla sua relazione con Roberto Cipullo, produttore cinematografico, ma voi avete mai visto i suoi genitori? Ebbene. ‘Spulciando’ con attenzione il suo canale, abbiamo rintracciato diversi scatti che la ritraggono in compagnia della sua mamma o del suo papà. Diamoci uno sguardo insieme.

In questa foto sono ritratte Carolina Ray e la sua bellissima mamma. Che dire? Stupende e magnifiche entrambi. Senza considerare, inoltre, che sono due vere e proprie gocce d’acqua.

Qui, invece, Carolina è in compagnia del suo mitico papà. Insomma, inutile negarlo: i genitori di Carolina Rey sono davvero stratosferici, vero?