Ieri, lunedì 15 marzo, è cominciata una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A capo del reality Ilary Blasi, l’incantevole conduttrice che con la sua bravura ha lasciato milioni di spettatori incollati alla tv. Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi sono gli opinionisti di quest’Isola 2021 mentre Rosolino è l’inviato in Honduras. I naufraghi hanno raggiunto la loro nuova ‘casa’ e sono pronti a vivere settimane all’insegna dell’avventura! A commentare la puntata in onda ieri sera anche un’ex naufraga, parliamo di Cecilia Rodriguez che ha partecipato al reality quando aveva 24 anni. Era il 2015 e si classificò terza! Ecco le sue parole in merito alla sua avventura.

Cecilia Rodriguez ricorda l’Isola dei Famosi: “Il ricordo più bello è..”, la confessione a sorpresa

Cecilia Rodriguez attraverso le sue IG story ha commentato la sua avventura all’Isola dei Famosi: era il 2015 quando ha partecipato al reality, aveva solo 24 anni. Ha ricordato i momenti belli e brutti di quell’esperienza, ma sapete qual è il migliore? Ha spiazzato tutti l’argentina! “Sono qui che vedo l’Isola, è stato il mio primo reality quando sono arrivata in Italia. Avevo 24 anni, ho dei ricordi belli, l’Isola mi ha ricordato che non bisogna perdersi le piccole cose della vita. A volte ce le dimentichiamo o non le apprezziamo. Mi ha insegnato questo, per il resto bei ricordi ma anche brutti” sono le parole dell’argentina su Instagram. Ha svelato anche il suo ‘ricordo più bello’, nessuno se l’aspettava: “Il ricordo più bello è quando sono tornata a casa mia” . La modella argentina, noto personaggio televisivo, ha postato inoltre qualche scatto di quella avventura:

Nessuno si aspettava che tra tanti ricordi, potesse nominare quello! In ogni caso sembra esser comprensibile: dopo tante settimane in un isola deserta, con poco cibo, senza vestiti, tutti avrebbero voglia di tornare nel proprio ‘nido’ casalingo, dotato di ogni comfort!