Ester Pantano è un’attrice dal talento straordinario, ma sapete cosa faceva prima del successo?

La prima puntata della serie Màkari è andata in onda ieri sera, lunedì 15 marzo, e tra gli attori non abbiamo non potuto notare lei, Ester Pantano, l’attrice che interpreta il ruolo di Suleima, una giovane donna che in estate lavora nel ristorante di Marilù, per pagarsi gli studi di Architettura. Ester ha già avuto un certo successo, quando ha fatto parte del cast nel film Notti Magiche di Paolo Virzì ed in televisione nella fiction Imma Tataranni. In un’intervista a Vanity Fair, la Pantano ha confessato molto della sua vita, e ha anche rivelato uno dei lavori svolti prima di raggiungere e realizzare il suo sogno, ovvero quello di divenire attrice.

Cosa faceva Ester Pantano prima di arrivare al successo come attrice?

Ebbene, dopo la prima puntata che ha conquistato i telespettatori, della miniserie televisiva, Màkari, questa sera, martedì 16 marzo, andrà in onda una nuova puntata. Tra gli attori, tutti eccezionali, troviamo Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Sergio Vespertino, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, Maribella Piana, Antonio Liotta, Vanessa Galipoli e Francesco Occhipinti. Ebbene, siamo stati certamente sopresi dal talento di tutti gli artisti citati. Soffermando la nostra attenzione su Ester Pantano, l’attrice è già nota per alcuni suoi ruoli in altri importanti film, e fiction. La sua capacità di abbracciare il personaggio interpretato l’ha portata al successo oggi posseduto. Ebbene, la Pantano, in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita. Come rivelato da Ester, per molto tempo si è dedicata al lavoro da cameriera, fino a quando non ha avuto la grande fortuna di poter vivere il suo mestiere.

L’attrice ha anche confessato che una cosa che accomuna lei, al personaggio di Suleima interpretato nella miniserie Màkari, è proprio la grandissima voglia di indipendenza. Indipendenza che adesso ha certamente raggiunto, dopo aver vissuto importanti esperienze che le hanno dato la giusta carica.