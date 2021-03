Lotto, Superenalotto, 10eLotto, estrazioni di oggi Martedì 16 Marzo: controlla i tuoi numeri vincenti rigorosamente in tempo reale.

Anche oggi, martedì 16 Marzo, si terranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. E, come il nostro solito, la redazione di Sologossip è già pronta ad aggiornarvi, in tempo rigorosamente reale, su tutti i numeri vincenti. L’orario, ovviamente, è sempre il solito. A partire dalle ore 20:00, come un vero e proprio orologio svizzero, ci collegheremo in diretta per illustrarvi tutto ciò che occorre sapere. Nella tabella sottostante, infatti, inseriremo tutti i numeri estratti del gioco del Lotto. A partire, quindi, dalla prima ruota. Fino all’ultima. Ma non è affatto finita qui. Ovviamente, vi aggiorneremo passo dopo passo sulle estrazioni del Superenalotto. E, come sempre, vi raccomandiamo di stare particolarmente a questo gioco. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: il jackpot è arrivato a delle cifre davvero stellari. Badate bene: stiamo parlando esattamente di poco più di 122 milioni di euro. Dei numeri, diciamoci la verità, più che considerevoli, c’è poco da dire. Infine, dopo aver elencato ‘numeri vincenti’, il ‘numero Jolly’ e il ‘numero superstar’, vi elencheremo i numeri del 10eLotto. Insomma, vi aggiorneremo davvero su tutto. Adesso cosa aspettiamo, però? Forza, i numeri ci attendono! In bocca al lupo a tutti.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 16 Marzo

In attesa di scoprire quali sono i numeri delle estrazioni di oggi, Martedì 16 Marzo, di Lotto, Supernealotto e 10eLotto, siete curiosi di sapere come è stata quella della settimana scorsa? E, soprattutto, volete sapere se ci sono state delle vincite importanti? Perché, ve lo ricordiamo, è vero che chi centra il 6, vince tutto il montepremi. Però, anche chi riesce ad indovinare tre, quattro o cinque numeri, può ritenersi più che soddisfatto. Ecco, ma bando alle ciance: scopriamo cosa occorre sapere. I numeri estratti Sabato 13 Marzo sono: 43 29 70 28 59 79. Il numero Jolly, invece, 52. E quello superstar, infine, 79. Ci sono state vincite consistenti? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Sarà questa la volta buona? Chi lo sa. Nel frattempo, ecco a voi i numeri.

I numeri del lotto:

BARI 51 46 32 43 50

CAGLIARI 85 9 41 50 23

FIRENZE 53 29 45 18 64

GENOVA 36 27 39 25 4

MILANO 25 51 20 63 50

NAPOLI 42 81 9 5 78

PALERMO 26 84 29 10 34

ROMA 56 25 81 52 89

TORINO 29 4 58 33 79

VENEZIA 69 65 71 30 83

NAZIONALE 27 86 45 53 81

I numeri del superenalotto:

Numeri Vincenti: 48 84 89 43 65 28

Numero Jolly: 9

Numero SuperStar: 2

Le estrazioni del 10eLotto:

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 4 9 25 26 27

29 32 36 41 42

45 46 51 53 56

65 69 81 84 85

Numero Oro: 51

Doppio Oro: 51 46

Cosa ci dite? Siete riusciti a centrare il 6?