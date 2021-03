Fedez, dopo la prima serata al Festival di Sanremo 2021, si è sentito poco bene: ha raccontato di aver avuto una vera e propria crisi di panico, ecco cosa gli è successo.

Fedez e Francesca Michielin sono i secondi classificati al Festival di Sanremo 2021. Chiamami per nome è il titolo del brano presentato sul Palco dell’Ariston che oggi è uno dei più ascoltati in Italia! E’ stata una vera emozione per il duo che per la prima volta è salito sul palco del Festival insieme! Per Fedez la prima serata è stata davvero particolare: ricorderanno tutti coloro che hanno seguito Sanremo che, al termine dell’esibizione, il rapper è scoppiato in lacrime. In un’intervista spiegò che questo è un periodo particolare, soprattutto perchè sua moglie, Chiara Ferragni, è al nono mese di gravidanza. Fedez, all’indomani della sua prima esibizione, si è sentito poco bene. Ecco la confessione del famosissimo rapper, l’ha raccontato solo ora!

Sanremo 2021, Fedez dopo la prima serata: “Non respiravo, vedevo sfocato”, l’ha raccontato solo ora

Fedez è tornato a casa sua a Milano dopo Sanremo 2021 ed ha ripreso le sue dirette su Twitch. Il famoso rapper ha parlato della sua avventura al Festival della musica italiana ed ha raccontato cosa gli è successo a causa dell’ansia.

“La prima esibizione è andata ben oltre le mie aspettative: credevo di salire sul palco e vomitare” sono alcune delle parole del rapper. Federico Lucia ha però aggiunto che il giorno dopo la prima esibizione qualcosa è andato storto: il marito della Ferragni si è sentito poco bene! “Non so perchè ma il giorno dopo mi sono svegliato con un attacco di panico. Non respiravo, una roba terribile. Vedevo sfocato, mi mancava il respiro. Ho dovuto chiamare lo psichiatra e la terapista, volevo chiamare l’ambulanza. Non mi succedeva da quando ero adolescente” ha spiegato. Fedez ha aggiunto che forse si è trattato di una scarica di adrenalina, di tensioni ed emozioni accumulate nei giorni precedenti. Quel giorno, ha raccontato, è rimasto a letto per riposarsi e riprendersi.