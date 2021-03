Vera Gemma, chi è il fidanzato della naufraga appena approdata su L’Isola dei famosi: quanti anni di differenza ci sono fra i due.

Abbiamo avuto modo di vedere, ieri, lunedì 15 marzo, la prima puntata de L’isola dei famosi, che ha già conquistato i telespettatori, dato che i colpi di scena non sono mancati. La conduttrice, Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, e da Elettra Lamborghini, che come sappiamo non è potuta essere presente in studio, per aver contratto il Covid-19, ha saputo portare avanti alla grande la trasmissione. Durante la diretta, sono stati presentati i naufraghi di questa nuova edizione, e ovviamente abbiamo potuto notare la bellissima Vera Gemma, che già in passato, esattamente l’anno scorso, ci ha ammaliati con la sua grinta a Pechino Express. La sua presentazione è stata accompagnata dalle parole del fidanzato, Jeda. Proprio quest’ultimo ha colpito l’attenzione del pubblico: chi è e quanti anni di differenza ci sono fra i due.

Chi è il fidanzato di Vera Gemma, la naufraga de L’Isola dei famosi: quanti anni di differenza ci sono fra i due

La prima puntata de L’isola dei famosi è andata in onda ieri, lunedì 15 marzo, e non ha deluso certamente le aspettative dei telespettatori. Ebbene, sono stati presentati i naufraghi di questa nuova edizione, e tra di loro abbiamo potuto assistere alla presentazione di Vera Gemma. In studio, Ilary Blasi ha chiesto le prime considerazioni al fidanzato dell’attrice, di nome Jeda. Ebbene, tutti hanno sicuramente notato la sua giovane età. Infatti, tra i due, ci sono esattamente 28 anni di differenza, dato che l’uomo ha 22 anni. A quanto pare, stando alle prime informazioni giunte, è un manager di musica trap. La coppia è insieme da circa nove mesi, come ha anche ribadito in diretta Jeda. Gemma, proprio parlando del suo fidanzato, prima di partire aveva espresso la propensione del ragazzo ad avere una mentalità molto aperta, rispetto ad altri uomini italiani, ed una certa curiosità d’essere.

Per questo, a sostenere la naufraga, in studio, era presente proprio lui, che ha inizialmente espresso la mancanza che proverà nei confronti dell’attrice durante questa sua permanenza nel reality.