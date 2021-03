Il principe Filippo è stato dimesso dall’ospedale dopo ventotto notti: il marito della Regina Elisabetta può tornare a casa

Non sono giorni felici per la Royal family: l’intervista di Meghan ha scosso la corte. Nelle ultime ore, però, è arrivata una bella notizia. Il principe Filippo, dopo ventotto notti, è stato dimesso dall’ospedale. Il marito della Regina Elisabetta può così tornare a casa e ad abbracciare i suoi familiari. Al ritorno, però, troverà una situazione per niente tranquilla.

Il principe Filippo dimesso dall’ospedale

Il principe è stato ricoverato in ospedale per ventotto notti. Secondo quanto emerso, il marito della regina Elisabetta pare soffrisse di un’infezione non meglio precisata. Al St Bartholomew’s è stato sottoposto a un piccolo intervento al cuore, una procedura per una patologia cardiaca preesistente, avvenuta con successo il 3 marzo. Il Duca di Edimburgo è stato finalmente dimesso dall’ospedale di Londra e per lui il peggio sembra essere passato. È stato sicuramene il ricovero più lungo per il marito della regina. Filippo ha 99 anni e per lui si avvicina il traguardo dei 100.

In ospedale, il Duca di Edinburgo ha ricevuto la visita degli figlio Carlo e del nipote William. Nessuna traccia invece di Harry, che, come sappiamo, non vive più a corte. Egli si è allontanato dalla famiglia insieme alla moglie Meghan Markle. Nei giorni scorsi, l’Inghilterra è stata scossa dalle dichiarazioni rilasciate dalla donna in un’intervista. La Royal Family ha risposto con un comunicato ufficiale alle accuse di razzismo avanzate in questi giorni: “L’intera famiglia è rattristata dall’apprendere in pieno quanto difficili siano stati per Harry e Meghan gli ultimi anni. Le questioni sollevate, in particolare quella razziale, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, saranno prese molto seriamente e affrontate dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amatissimi della famiglia”.