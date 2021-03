In alcune delle sue ultimissime Instagram Stories, Ilary Blasi ha mostrato il dietro le quinte de L’Isola dei Famosi: si vede chiaramente.

È finalmente iniziata la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Al suo timone, per la prima volta in assoluto, c’è proprio lei: Ilary Blasi. Reduce dall’incredibile successo riscontrato, per ben tre anni consecutivo, con il Grande Fratello Vip, alla bellissima conduttrice romana è stato affidato l’adventure reality di Canale 5. Come descrivere la prima puntata? Beh, è possibile farlo con una sola parola: stratosferica! Incantevole come siamo abituati a vederla e, soprattutto, sempre sul pezzo, la bellissima Blasi è stata la protagonista indiscussa di questa prima puntata de L’Isola dei Famosi. Certo, i momenti comici e le gaffe ‘choc’ non sono affatto mancate, questo è ovvio. Ma, d’altra parte, è proprio questa la potenza di Ilary. La domanda sorge spontanea, però: se in video si è mostrata forte, sicura e indistruttibile, come sarà stata dietro le quinte? Tranquilli, ci pensano queste Instagram Stories a svelarvelo chiaramente.

Ilary Blasi dietro le quinte de L’Isola dei Famosi: immagini ‘inedite’

È partita proprio ieri, Lunedì 15 Marzo, la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di poco meno di due anni dalla fine dell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi sarà al timone di questa nuova ed imperdibile avventura. Nel corso della prima puntata del reality, la sua conduttrice è stata davvero impeccabile. Vera e propria padrona di casa, la romana ha dimostrato di essere un’ottima colonna portante. Ma è proprio così? In video, come dicevamo precedentemente, Ilary si è mostrata sicura di sé e pronta a tutto, ma era davvero così? Sembrerebbe proprio di no! E queste ultime Instagram Stories lo dimostrano chiaramente. In questi ultimi video apparsi sul suo canale social ufficiale, viene mostrata la conduttrice romana dietro le quinte, qualche istante prima di entrare nello studio televisivo. Un momento che, diciamoci la verità, non poteva essere assolutamente ripreso in ‘chiaro’, ma che, però, è stato ugualmente ‘registrato’. E mostrato ai suoi sostenitori proprio a testimonianza di quanto Ilary sia perfetta soprattutto nella sua semplicità.

È visibilmente emozionata in questi video, è vero! Ma è più che giusto che sia così. Tuttavia, se quelli mostrati nel corso della prima puntata sono i risultati della tua emozione, carissima Ilary: che sia benedetta la tua emozione! In bocca al lupo. E, soprattutto, buona Isola!